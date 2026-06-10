В России нет инвестиционного бума, о котором говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, инвестиции в РФ дороже в девять раз, чем в других странах мира, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Тот так называемый инвестиционный бум, про который говорила глава Центрального банка, это фейк, никакого инвестиционного бума у нас не было. Просто мы больше тратили денег на восстановление выбывающих основных средств, а не на их расширение, и на показатели по темпам роста произвести труда», — сказал парламентарий.

Гартунг обратил внимание на то, что в России реальная ключевая ставка, то есть разница между номинальной ключевой ставкой и уровнем инфляции, составляет на сегодняшний день около 9%, в то время как «во всех остальных странах мира, в том числе и в Китае, она в районе 1%».

«А у нас в девять раз выше. То есть у нас кредитные ресурсы в девять раз дороже. Это значит, что у нас инвестиции дороже в девять раз. Это значит, что они не будут окупаться, и мы наблюдаем снижение инвестиций в нашу экономику в реальном выражении», — рассуждает депутат.

Он считает, что правительству следует работать не со следствием, а с причинами дефицита бюджетной системы России.

«Мы — воюющая страна. И имея такой дефицит бюджета, и федерального, и региональных, конечно, нужно принимать экстренные меры для того, чтобы не провалиться ни в социальной политике, ни в организации работы всех органов власти. Но предложения правительства — они все-таки работают со следствием, а не с причиной дефицита бюджета», — заявил Гартунг.

По его убеждению, дефицита бюджета можно было бы избежать, если бы правительство, особенно его финансово-экономический блок, действовало бы в строгом соответствии с федеральным законом о бюджете. Глава комитета напомнил, что в федеральном законе о бюджете на 2026 год прогноз среднегодового курса доллара составляет 92,2 рубля.

«Посмотрите, какой у нас курс рубля к доллару — 71. Это разница 21 рубль. Что это такое? Такое чрезмерное укрепление рубля является само по себе источником дефицита бюджета», — отметил собеседник RTVI.

При этом в России действует Национальный финансовый совет, который возглавляет министр финансов Антон Силуанов, напомнил Гартунг. Совет является коллегиальным органом Банка России, в его обязанности входит предварительное утверждение всех основных положений и направлений развития финансовых рынков и в том числе кредитно-денежной политики.

«Но почему-то Центральный банк исходит из того, что у него цель по инфляции 4%, а правительство не может обеспечить такой рост цен, потому что оно повышает цены на услуги естественных монополий более высокими темпами. Кстати, министр экономического развития тоже является членом этого Национального финансового совета, и они вполне могли бы в рамках этого совета согласовать свои действия с действиями Центрального банка. И тогда бы у нас курс доллара был бы такой, как заложен в бюджете», — сказал Гартунг.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, который, в частности, предусматривает отсрочку погашения регионами бюджетных кредитов, которые приходятся на этот год — 100 млрд рублей до 2030 года,

За последние два года было списано порядка 440 млрд рублей бюджетных кредитов, которые ранее были предоставлены регионам, привел журналистам данные первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.