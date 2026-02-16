Различные товары с изображением президента России Владимира Путина, среди которых кружки, футболки и даже маски, говорят о его популярности. И, если в них нет признаков оскорбления личности, то Кремль не планирует судиться с производителями такой продукции, сказал в интервью «НЬЮМ ТАСС» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не планируем. Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то, оскорбляющего личность, — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных судебных исках.

По словам Пескова, оскорбления являются отдельным случаем, который требует решительных мер в рамках действующего закона.

«Но в целом, если подобные вещи продаются, это говорит о популярности президента. Это одно из выражений чувств людей в современном мире», — пояснил Песков.

В конце января Хамовнический районный суд Москвы запретил предпринимательнице из Белгородской области продавать карнавальные и тканевые маски с изображением лица актера Сергея Безрукова.

Артист обратился в суд с иском против Кристины Соболевской в ноябре 2025 года. Ключевым стало то, что предпринимательница использовала персональные данные актера без какого-либо согласия с его стороны. На фоне этого истец потребовал запретить дальнейшее распространение такой информации в интернете, а также взыскать с ответчицы 500 тыс. рублей.