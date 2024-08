Сын покойного Фреда Трампа-младшего и племянник Дональда Трампа — Фред Трамп III — выпустил 352-страничную книгу под названием «Аll in the Family: The Trumps and How We Got This Way», которую СМИ назвали «описанием дисфункциональности» кандидата в президенты США. Это «динамичное и захватывающее чтение», пишет британская The Guardian.

«Автор считает своего дядю придурком, мстительным и боящимся проиграть», а также неспособным брать на себя ответственность, отмечает автор рецензии.

«В моей семье, которая иногда напоминает актерский состав ситкома 1950-х годов, у дяди Дональда была собственная роль, — пишет Фред III. — Он был самым противным».

Отец Фреда Трампа III был белой вороной в семье. Он много пил и рано умер, после чего глава семейства Фред С. Трамп фактически вычеркнул его детей из своего завещания по настоянию Дональда и его братьев и сестер.

Сейчас Фред Трамп III — успешный нью-йоркский бизнесмен, специализирующийся на недвижимости. Он построил карьеру за пределами Trump Organization и вместе с женой Лизой активно занимается благотворительностью, защищая права людей с ограниченными возможностями. Их сын Уильям Трамп страдает от неврологического заболевания, приведшего к инвалидности.

Дональд Трамп долгое время единственный из всей семьи помогал родителям Уильяма оплачивать счета за медицинские услуги, но потом, как утверждает его племянник, ему это «надоело». «Может, тебе просто дать ему умереть и переехать во Флориду?» — спросил дядя Фреда Трампа III, как он пишет в своей книге.

Племянник Дональда Трампа утверждает, что многие неприятные черты его личности сформировались в военной школе, куда его сослали в подростковом возрасте. «Там он быстро поднялся по карьерной лестнице, прославившись тем, что не проявлял снисхождения, когда проводил проверки», — цитирует книгу Guardian.

Кроме того, в книге Трамп назван «расистом», поскольку в 1970-х в порыве гнева из-за двух порезов на крыше своего белого кабриолета «Кадиллак» якобы обвинил «ниггеров» в вандализме. Когда отрывок об этом был впервые опубликован в СМИ, предвыборный штаб кандидата-республиканца выступил с опровержением. «Полностью сфабрикованные и абсолютно фейковые новости высочайшего уровня», — заявил представитель штаба Стивен Чунг.

В период пандемии коронавируса Трампа не раз обвиняли в расизме, поскольку он называл COVID-2019 «китайским» и «азиатским», а также игнорировал участившиеся в США нападения на азиатов после своих «подстрекательских» высказываний.

В своей книге Фред Трамп III утверждает, что никогда не голосовал за дядю, но поддерживал Хиллари Клинтон и Джо Байдена.