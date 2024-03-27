В случае появления французских войск на Украине существует риск эскалации конфликта, заявил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, если в зону конфликта будут отправлены регулярные французские части, то столкновение России и Франции «неизбежно».

«Это, определенно, вызовет непонимание. Вот США четко определились, что они не станут воевать против России на украинской Земле. А Макрон делает странные заявления», — считает полковник.

По его словам, «законной целью» для российских военных в том числе являются военные инструкторы из ЕС, поскольку «они все равно остаются вооруженными людьми». «И это важный момент. Так что опасность столкновения есть», — заключил Кошкин.

Возможная отправка французских войск на Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину. При этом он отметил, что на данный момент нет единого соглашения относительно отправки наземных войск, «но в будущем ничего исключать нельзя». Позже Макрон пояснил, что «не исключать чего-то — не означает делать это».

По словам главы Французской коммунистической партии Фабьена Русселя, Макрон говорил о возможности отправки французских войск на Украину в случае продвижения фронта в сторону Одессы или Киева.

Возможность отправки войск НАТО на Украину также допускал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Однако некоторые западные лидеры после заявления Макрона публично опровергли планы о размещении своих войск на Украине. В частности, с соответствующими заявлениями выступили премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер Нидерландов Марк Рютте и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина не нуждается в иностранных войсках, но приветствовала бы инструкторов и технический персонал из стран, которые оказывают Киеву военную помощь. Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что речь о вводе войск стран НАТО на Украину не идет, поскольку она не является членом Североатлантического альянса.

Спустя несколько дней после заявления украинского главы Макрон вновь подчеркнул, что Франции «в какой-то момент» придется проводить наземные операции на Украине, чтобы противостоять российским войскам. При этом он отметил, что «не хочет» этого и «не будет проявлять инициативу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что прямой конфликт между Россией и НАТО станет «неизбежным», если военные альянса появятся на территории Украины.