Военные силы 27 стран Европейского Союза превосходят российские, и Москва не станет готовить нападение. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Если 27 стран Евросоюза в общей сложности насчитывают более 400 миллионов человек, то Россия — 140 миллионов, подчеркнул Орбан и счел опасения о нападении «смехотворными».

Он добавил, что военные силы ЕС намного превосходят российскую мощь.

«(Россия — прим. RTVI) недостаточно сильна», — резюмировал он.

По словам Орбана, Россия «больше трех лет» не может завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В связи с чем Орбан усомнился в том, что Европа слабее.

В ходе интервью он также заявил, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что для достижения мира необходима единая позиция Запада.

По мнению политика, европейцы ждут, когда ситуация на линии фронта улучшится для Киева и условия для переговоров станут более выгодными. Орбан отметил, что этот конфликт экономически «убивает» ЕС.

В октябре Орбан уже заявлял, что Россия слабее Евросоюза как в военном, так и в экономическом отношении. Тогда политик указал на это в контексте того, что не понимает позицию руководства ЕС, которое говорит о якобы исходящей от России угрозе.

В июне премьер-министр Венгрии в интервью французскому телеканалу LCI также исключал перспективу полномасштабного конфликта с Россией. Он аргументировал это тем, что «Россия слишком слаба для этого» и «не может одолеть Украину». При этом тогда Орбан заявил, что Европа слаба и нуждается в американской помощи.