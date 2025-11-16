Известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер сделал заявление о силе российской армии. В эфире YouTube-канала Daniel Davis он заявил, что ни одна европейская армия не способна составить конкуренцию Вооруженным силам России.

Эксперт заявил, что противостояние между российской армией и, например, британской, было бы неравным боем, и любая армия в Европе проиграла бы в таком конфликте.

Миршаймер также напомнил, что главной целью Запада изначально было стратегическое поражение России и разрушение ее экономики, однако эти планы провалились.

«Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. У нас не получилось это сделать», — констатировал профессор.

Ранее рейтинг аналитической компании Global Firepower на 2025 год подтвердил высокий военный потенциал России, разместив ее армию на втором месте в мире после США и перед Китаем. Среди ключевых факторов, обеспечивших высокое место России, лидерство по количеству артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.