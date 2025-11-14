Россия сохранила за собой вторую строчку в мировом рейтинге военной мощи, составленном аналитической компанией Global Firepower на 2025 год. Первое место, как и ранее, занимают Соединенные Штаты, третье — Китай.

Ключевым фактором, обеспечившим России высокую позицию, стало ее доминирование в артиллерии, пишет Global Firepower. РФ заняла первое место в мире по количеству самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, а также реактивных систем залпового огня (РСЗО). Помимо этого, Россия лидирует по размерам флота для ведения минной войны и обладает крупнейшими в мире разведанными запасами природного газа. При этом рейтинг не учитывал колоссальный ядерный потенциал РФ, что делает ее реальную мощь еще более значительной.

US News назвал российскую армию лучшей в мире

США удерживают первое место благодаря крупнейшему в мире оборонному бюджету (свыше $873 млрд в 2024 году) и лидерству по подводным лодкам, авиации, авианосцам и транспортным судам.

Замыкают пятерку сильнейших Китай (третье место) и Индия (четвертое место), их преимущества — численность живой силы, а также флот. Южная Корея замыкает пятерку сильнейших держав.

Украина заняла в рейтинге 20-ю строчку. При этом страна имеет шестой по величине контингент действующих военнослужащих и пятую по размеру армию резервистов среди 145 оцененных государств.

Полностью двадцатка сильнейших армий мира по версии Global Firepower выглядит так:

  1. США

  2. Россия

  3. Китай

  4. Индия

  5. Южная Крея

  6. Великобритания

  7. Франция

  8. Япония

  9. Турция

  10. Италия

  11. Бразилия

  12. Пакистан

  13. Индонезия

  14. Германия

  15. Израиль

  16. Иран

  17. Испания

  18. Австралия

  19. Египет

  20. Украина