Россия сохранила за собой вторую строчку в мировом рейтинге военной мощи, составленном аналитической компанией Global Firepower на 2025 год. Первое место, как и ранее, занимают Соединенные Штаты, третье — Китай.

Ключевым фактором, обеспечившим России высокую позицию, стало ее доминирование в артиллерии, пишет Global Firepower. РФ заняла первое место в мире по количеству самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, а также реактивных систем залпового огня (РСЗО). Помимо этого, Россия лидирует по размерам флота для ведения минной войны и обладает крупнейшими в мире разведанными запасами природного газа. При этом рейтинг не учитывал колоссальный ядерный потенциал РФ, что делает ее реальную мощь еще более значительной.

США удерживают первое место благодаря крупнейшему в мире оборонному бюджету (свыше $873 млрд в 2024 году) и лидерству по подводным лодкам, авиации, авианосцам и транспортным судам.

Замыкают пятерку сильнейших Китай (третье место) и Индия (четвертое место), их преимущества — численность живой силы, а также флот. Южная Корея замыкает пятерку сильнейших держав.

Украина заняла в рейтинге 20-ю строчку. При этом страна имеет шестой по величине контингент действующих военнослужащих и пятую по размеру армию резервистов среди 145 оцененных государств.