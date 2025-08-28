Будапешт никогда не поддержит ускоренное принятие Украины в Евросоюз, это станет смертельным ударом для объединения, цитирует главу МИД Венгрии Петера Сийярто издание Mandiner.

Так министр иностранных дел прокомментировал сообщение Politico о том, что президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

Сийярто пояснил, что Европа сегодня экономически и политически незначима.

«Если бы Украина присоединилась (к объединению), все фонды ЕС пришлось бы отдать ей, украинская мафия смогла бы свободно разгуливать по Европе, а некачественная украинская продукция разрушила бы сельское хозяйство», — сказал глава ведомстве.

Он также отметил, что любой, кто смотрит рационально, может понять, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС.

«Это было бы смертельным ударом», — сказал министр.

По словам Сияйрто, Будапешт не хочет быть частью интеграции с Украиной, потому что это означает плохое будущее.

Глава ведомства напомнил словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что у Украины нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета», а ее принятие в Евросоюз способно привести к «бесконечной войне».

Bloomberg со ссылкой на источники ранее писал, что президент США Дональд Трамп звонил Орбану, чтобы обсудить, почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС. По данным агентства, европейские лидеры попросили Трампа убедить венгерского премьер-министра отказаться от противодействия членству Украины в Евросоюзе.

22 августа Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба» прекратил работу из-за очередной атаки Украины. По его словам, это случилось уже трижды «за короткий период времени».

До этого поставка российской нефти в Венгрию и Словакию была приостановлена из-за удара ВСУ по трубопроводу «Дружба» в ночь на 18 августа.