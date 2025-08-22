Нефтепровод «Дружба» прекратил работу из-за атаки, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook*. По его словам, это произошло в третий раз «за короткий период времени».

«Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну», — заявил Сийярто.

Информацию об атаке на «Дружбу» также подтвердила министр экономики Словакии Дениса Сакова. «Очередная атака на трубопровод «Дружба» возле белорусской границы. Перегрузка скоро прекратится», — писала она в Facebook*. Власти расследуют масштабы ущерба, добавила Сакова.

Атаки уже были

В августе нефтепровод «Дружба» был атакован трижды. Так, вечером 12 августа украинские войска нанесли удар при помощи ракет HIMARS и беспилотников по топливному объекту в Унечском районе Брянской области. Произошло возгорание, при тушении пожара пострадал один из спасателей.

Губернатор региона Александр Богомаз не уточнял, связан ли объект с инфраструктурой нефтепровода «Дружба», которая расположена в селе Высоком Унечского района. Там находится линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча». Оттуда «Дружба» идет в Беларусь и разветвляется на север и юг. Одна из веток идет в Венгрию через Украину.

Венгерские власти осудили атаку по «критическим важному распределительному узлу нефтепровода «Дружба» в Брянской области». Сийярто назвал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «возмутительными» и призвал Киев прекратить нанесение подобных ударов.

18 августа Сийярто сообщил о новой атаке на «Дружбу», не уточнив, когда и где она произошла. Министр заявил, что из-за этого были прекращены поставки нефти из России в Венгрию.

Вслед за Венгрией нефть из России перестала поступать и в Словакию. Дениса Сакова заявила, что причиной стало повреждение трансформаторной подстанции на российской территории. По утверждению Генштаба ВСУ, атака на объект инфраструктуры трубопровода произошла в ночь на 18 августа. После этого якобы возник пожар, а прокачка нефти по магистральному нефтепроводу была «полностью остановлена».

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена