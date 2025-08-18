Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные нанесли удар по нефтепроводу «Дружба», передает «Страна.ua». Ранее в Венгрии сообщили, что российская нефть не поступает в страну из-за украинского удара по трансформаторной подстанции в России. В то же время прекратились поставки сырья по «Дружбе» в Словакию.

В заявлении Генштаба ВСУ говорится, что в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем нанесли удар по объекту инфраструктуры трубопровода. В результате атаки на объект «Дружбы» якобы возник пожар, а прокачка нефти по магистральному нефтепроводу была «полностью остановлена», утверждается в сообщении.

Минобороны России не комментировало заявление Генштаба ВСУ.

18 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, заявив, что она привела к приостановке поставок нефти в страну из России.

«Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Это привело к прекращению поставок. Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!» — написал он в соцсети X, не уточнив, когда и где произошла атака, а также о каком нефтепроводе идет речь.

Сославшись на замминистра энергетики России Павла Сорокина, Сийярто сообщил, что специалисты работают над скорейшим восстановлением работы трансформаторной подстанции, но когда возобновятся поставки нефти, пока неясно.

Вслед за Венгрией нефть из России перестала поступать и в Словакию. Словацкий оператор Transpetrol заявил о перебоях в поставках сырья по «Дружбе», передает Reuters.

«Наша компания не располагает более подробной информацией о причине приостановки, которая находится за пределами территории Словацкой Республики. Транспортировка нефти по территории Словакии обеспечена и осуществляется в соответствии с планом прокачки», — сообщили в компании.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что причиной отключения стало повреждение трансформаторной подстанции в России, ставшее уже вторым за последнюю неделю, пишет газета Denník N. По ее словам, восстановление электроснабжения ожидается в ближайшие дни, поставкам нефти в страну ничего не угрожает.

Киев посоветовал Венгрии жаловаться «друзьям в Москве»

Комментируя заявление Сийярто, глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети X, что Будапешт «прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость» от российских энергоресурсов, несмотря на начатую Россией военную операцию на Украине.

«Теперь вы можете присылать свои жалобы — и угрозы — своим друзьям в Москве», — добавил он.

В ответ Сийярто написал в X, что Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», указав, что такое сотрудничество в интересах Будапешта. Венгерский министр отметил, что из-за украинских атак поставки нефти по этому трубопроводу регулярно прекращаются. «Это противоречит интересам Венгрии», — добавил он.

Сийярто также призвал «не забывать», что большая часть электроэнергии, поставляемой на Украину, поступает из Венгрии.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил главу МИД Венгрии за его позицию по поводу украинских атак на нефтепровод «Дружба».

«В мире, где так мало ясности и так много искаженной информации, ваш голос прорезает туман», — написал он.

Не первая атака

Вечером 12 августа украинские войска нанесли удар при помощи ракет HIMARS и беспилотников по топливному объекту в Унечском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Произошло возгорание, пожар был потушен, один из спасателей пострадал.

Богомаз не уточнял, связан ли объект с нефтепроводом «Дружба», инфраструктура которого есть в Унечском районе — в селе Высоком расположена линейная производственно-диспетчерская станция «Унеча». Оттуда «Дружба» идет в Беларусь и разветвляется на север и юг. Одна из веток идет в Венгрию через Украину.

Венгерские власти осудили украинскую атаку по «критически важному распределительному узлу нефтепровода «Дружба» в Брянской области», заявил Сийярто.

«Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба», который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — говорится в заявлении главы МИД Венгрии.

Он призвал Киев прекратить подобные атаки.