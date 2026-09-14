Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой помочь участникам СВО и семьям погибших бойцов с получением земельных участков в собственность. Копия документа есть в распоряжении RTVI.

Поводом послужили жалобы, поступающие в комитет. Как следует из обращения, регионы при разработке своих нормативных актов ориентируются не только на наличие свободных земель, но и устанавливают собственные требования к получателям, из-за чего условия сильно разнятся.

«Анализ регионального законодательства показывает, что условия предоставления участков и категории получателей существенно различаются от региона к региону, что создает ситуацию фактической дискриминации военнослужащих по признаку места жительства (регистрации)», — говорится в документе.

В ряде субъектов статуса ветерана боевых действий для получения земли недостаточно, отмечает парламентарий. Например, в Оренбургской области, отмечается в письме, нужно одновременно быть ветераном и иметь звание Героя России либо орден за заслуги в ходе спецоперации, а в Самарской области к ветеранскому статусу требуется орден или Георгиевский Крест.

Для сравнения приводится Липецкая область, где участок под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство однократно и бесплатно положен ветеранам боевых действий без каких-либо дополнительных условий.

Такой разнобой, по мнению депутата, расходится с федеральными нормами. Так, распоряжением президента от 6 июня 2023 года регионам, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя, рекомендовано принять акты о бесплатном предоставлении земли участникам операции и членам их семей, а закон «О статусе военнослужащих» закрепляет за контрактниками право на участки под индивидуальный дом, отмечает Останина.

«Участники СВО выполняют единые боевые задачи в одних и тех же условиях, несут одни и те же риски и несут службу вне зависимости от адреса своей регистрации. Уровень государственной поддержки военнослужащего, его семьи в случае гибели или ранения не должен определяться тем, в каком субъекте Российской Федерации он был зарегистрирован до отправки в зону боевых действий», — подчеркивает она.

Она попросила Мишустина дать поручение представить информацию о том, как регионы взаимодействуют с профильными федеральными органами при подготовке таких актов, и подготовить предложения по единым требованиям к выдаче участков.