Приговоренный к 24 годам колонии строгого режима лидер забайкальской преступной группировки «Меценатовские» Дмитрий Ведерников заключил контракт с Минобороны и в 2024 году отправился на военную операцию, сообщает «Чита.ру» со ссылкой на несколько источников.

По их словам, осужденный обратился в администрацию губернатора Забайкальского края Александра Осипова с просьбой отпустить его в зону боевых действий еще в октябре 2023 года, но в итоге получил отказ.

Региональное издание «Вечорка» публиковало отрывок из осеннего письма Ведерникова, в котором говорилось, что администрация главы региона отправила его обращение в пункт отбора на военную службу по контракту.

«Там ответили, что я уже старенький, чтобы брать в руки оружие и защищать Родину», — возмущался заключенный, которому на тот момент было 52 года.

Ведерников возражал, что может быть полезен в зоне боевых действий, поскольку «выстрелом расстреливает подброшенную вверх тарелочку».

«В меня три раза стреляли и один раз меня взрывали — это не испугало меня, так что можно сказать, что в какой-то мере я обстрелянный. Наверное, никто так не знает цену свободе, как зэк. Поэтому в плен меня могут взять только в том случае, если я потеряю сознание, потому как если кончатся патроны — зубами буду грызть врага. <…> Для тех, кто принял решение, что я старенький, — 50 раз я могу отжаться стоя на мостике», — описывал свои предполагаемые боевые достоинства экс-глава ОПГ.

Ведерников объяснял, что одной из причин его желания пойти на фронт стало убийство Дарьи Дугиной, которое подействовало на него «как ушат холодной воды». Он утверждал, что хочет защитить от атак украинских беспилотников своих жену и дочь, живущих в Москве.

Осужденный упоминал, что ранее двое участников группировки «Меценатовские» по собственному желанию отправились из колонии в зону боевых действий: один из них погиб, второй получил ранение. По словам Ведерникова, он не видит причин не последовать их примеру.

«Не хочу, не могу и не считаю возможным в такое время протирать штаны на нарах. Мне 51 год, но я нахожусь в отличной физической форме, не имею вредных привычек, обладаю специфическими навыками, о которых не хочу здесь упоминать, но которые весьма пригодятся в зоне СВО. <…> Да, я бандит, но я русский бандит, и сегодня прошу дать мне возможность применить свои специфические навыки на стороне Добра», — писал экс-глава «Меценатовских».

Ведерников обращался к депутату Государственной думы от Забайкальского края Андрею Гурулеву, который входит в состав думского комитета по обороне. В письме он указывал, что отбыл в колонии 14 лет из 24-летнего срока лишения свободы и после этапирования в Тульскую область и месячного карантина готов написать заявление об отправке на спецоперацию, а «затем ждать еще несколько месяцев».

Гурулев, как пишет «Чита.ру», пообещал обратиться в Министерство обороны с просьбой о рассмотрении просьбы Ведерникова. После этого пресс-секретарь губернатора Забайкалья Ирина Зурначян сообщала, что обращение заключенного рассматривают специалисты по отбору граждан на военную службу по контракту.

Что известно о Дмитрии Ведерникове

Дмитрий Ведерников родился в 1971 году в Чите. По его словам, в юности он занимался дзюдо и самбо в спортобществе «Труд», ходил в секцию джиу-джитсу и якобы выиграл чемпионат СНГ по этому виду борьбы, участвовал в нескольких боях без правил. После неудачной попытки получить высшее образование в Киеве Ведерников вернулся в Читу и начал зарабатывать перегоном угнанных автомобилей.

В интервью он рассказывал, что еще с 1980-х годов был знаком с членами местной группировки «Осиновские», которую возглавлял Игорь Осинцев. В 1995 году, по словам Ведерникова, один из лидеров этой ОПГ Юрий Торопов (Тороп) на тренировке по борьбе пригласил его «в совместную криминальную деятельность».

К началу 2000-х Ведерников, получивший прозвище Ведёра, стал главарем «Меценатовских» — боевого крыла «Осиновских» численностью около 50 человек. Группировка получила название от читинского кафе «Меценат», в котором якобы было принято решение ее создать. В нее вошли в основном завербованные в секциях борьбы и ночных клубах спортсмены.

Костяк, как впоследствии утверждало следствие, составляли пять человек — Николай Сиволап, близкий друг Ведерникова Александр Филиппов (Саша Борец), Игорь Перепелицын и двое братьев, Виктор и Андрей Дрюнины. Андрей Дрюнин (Дрюня-младший) пять лет находился в федеральном розыске под первым номером в составленном МВД списке особо опасных преступников — как киллер, работавший на разные преступные группировки. Его задержали в Иркутске в 2014 году, когда Ведерников и Осинцев уже были под арестом.

Читинская газета «Дело» писала, что группировка Ведерникова также «устранила» Андрея Ананских по кличке Анан, который в 90-е убил нескольких «осиновских» и залег на дно, но в начале 2000-х вернулся в Читу и занялся поставкой наркотиков в ночные клубы. Анана вывезли из горбольницы, куда тот попал с переломом ключицы, и убили в заброшенном сельском доме, после чего закопали тело в лесу.

Также, как указывает издание со ссылкой на материалы следствия, «Меценатовские» расправились с криминальными авторитетами Андреем Княжевым (Князем) и Николаем Парыгиным (Парыгой), которые после выхода из колонии в марте 2007 года попытались организовать покушение на лидеров «Осиновских». Оба они были похищены с базы «Забайкалспецтранс» в Чите, куда приезжали по делам, и зарезаны в окрестностях аэродрома ДОСААФ.

Кроме того, следствие собрало доказательства причастности «Меценатовских» к убийству главаря ОПГ «Флягинская» Виктора Свиридова, который пытался конкурировать с Осинцевым. Его заманили на производственную базу и расстреляли в упор в гаражном боксе, а потом сожгли труп за городом.

Следствие и приговоры

Ведерников был арестован в 2010 году и следующие семь лет провел в читинском СИЗО №1. В 2011 году Центральный суд Читы приговорил Ведерникова к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

В 2013 году началось рассмотрение кассационных жалоб 30 потерпевших по делу «Меценатовских».

Ведерников, которому грозил пожизненный срок, заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого дал покзания о деятельности региональных ОПГ. На их основе, в частности, в 2016 году был задержан экс-замглавы УВД по Чите, полковник в отставке Андраник Амирян, который якобы являлся информатором «Осиновских» и организовал разбойное нападение на владельца дорогостоящего автомобиля.

В 2013 году Ведерникову смягчили приговор до девяти лет колонии и 60 тысяч рублей штрафа.

В 2017 году Забайкальский краевой суд признал его виновным в 14 тяжких и особо тяжких преступлениях (убийствах и грабежах). Подсудимого приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 725 тысяч рублей. Общая сумма компенсаций, которые он по приговору должен был выплатить за причиненный моральный вред, составила 6,7 млн рублей, за материальный ущерб — 1,2 млн рублей. Суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства — явку с повинной, раскаяние и наличие малолетнего ребенка.

В 2022 году Центральный районный суд Читы приговорил Ведерникова к лишению свободы на 15 лет за 52 эпизода вымогательства денег с владельцев угнанных автомобилей. С учетом предыдущего приговора общий срок составил 24 года. Ведерников отрицал свою вину. Его адвокат передала суду заявление лидера «Меценатовских» о том, что он помогал своим знакомым вернуть украденные у них иномарки по их же просьбам и бесплатно.

Выступая с последним словом, Ведерников сорвал с себя нательный крест и заочно обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что дело ему «сшили». Он обвинил судью в предвзятости, отказавшись в связи с этим называть его «Ваша честь», а прокурора — в незнании материалов дела.

До этого, в рамках досудебного соглашения, Ведерников рассказывал, что по поручению «смотрящих за городом и краем» курировал угоны автомобилей с целью получения выкупа «для пополнения городского и воровского общака» — то есть, как он сам выразился, был «смотрящим за угонами». Впоследствии подсудимый отказался от этих показаний, заявив, что дал их под давлением.

В 2023 году Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил приговор Ведерникову без изменений.

Писатель и «внештатный корреспондент по ту сторону решетки»

Находясь в колонии, Ведерников сотрудничал с читинской газетой «Вечорка» в качестве «внештатного корреспондента по ту сторону решетки». Он также написал три книги — «Отражение», «Зеркало» и «JaaDoo», все они продаются на его сайте. В аннотации говорится, что в этих книгах экс-лидер ОПГ описал собственный криминальный опыт, а потом начал работу над романом «JaaDoo. Ай Эм Бьютифул».

«Живой, яркий и образный язык, острое словцо, тонкий юмор и стиль “минимал” позволяет произведениям автора быть интересными широкому кругу читателей. Книги Дмитрия Ведерникова захватывают с первых страниц и не отпускают читателя до самого финала», — утверждается на сайте «бандита-писателя».

«Вечорка» получала материалы через его «супругу и адвоката по совместительству» Евгению Голец. В 2023 году она сообщала об исчезновении мужа во время этапирования из Читы в Красноярскую ИК-17, и корреспонденты «Вечорки» по своим каналам разыскали Ведерникова в ИК-1 в Донском Тульской области.

«Супруга и адвокат по совместительству»

Адвокат вышла за своего подзащитного в 2013 году в СИЗО, когда ему грозило пожизненное лишение свободы. Она познакомилась с будущим мужем, когда в составе группы защитников занималась делом одного из его «коллег» по ОПГ. Голец подчеркивает, что на тот момент Ведерникову вменяли только «экономические составы», а убийства добавились позднее — но все же еще до регистрации брака.

«Мне Дмитрий понравился. Он не производил впечатления уголовника: приятный в общении, начитанный», — делилась женщина в интервью.

Ведерников сделал ей предложение через несколько месяцев, и они зарегистрировали брак «в самом разгаре следствия по убийствам».

В интервью адвокат подчеркивала, что не «обеляет» супруга. «Но если группировка, в которую входил Дмитрий, устраняла в основном конкурентов, то есть таких же бандитов, то другие убивали без разбора», — отмечала она, добавляя, что до отношений с Ведерниковым негативно относилась к женщинам, которые решали связать свою жизнь с заключенными.

«Я считала их либо сумасшедшими, либо очень несчастными», — признавала Евгения.

Свое решение Голец, которая на момент встречи с Ведерниковым жила с другим мужчиной и воспитывала их общую дочь, объяснила заботой со стороны своего подзащитного. По ее словам, она тяжело болела и «умирала в прямом смысле». Ее сожитель «ничего не сделал, чтобы помочь», а Ведерников «нашел в Москве клинику» и отправил туда адвоката, а потом «разработал программу тренировок для восстановления».

«И все это — будучи за решеткой. Это помогло мне выжить», — рассказала женщина.

По ее словам, из-за проявленной Ведерниковым заботы ее родители поддержали их брак, но коллеги-адвокаты предупреждали, что она «поставит крест на своей карьере». Голец признала, что после замужества от нее «отвернулись люди» и дел практически не стало. «Но я знала, на что шла, и ни о чем не жалею», — заявила она.