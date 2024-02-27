Священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский выразил готовность отпеть умершего оппозиционера Алексея Навального. Он напомнил, что Навальный был крещеным христианином и что священнику не должно быть важно, был ли человек в заключении или на свободе.

«Да, я готов [отпеть Навального]. Любой священник, если к нему обратятся с просьбой отпеть православного христианина, не имеет даже права отказать. Мы отпеваем человека православного. Нам неважно, какие у него взгляды были: заключенный он был или свободный», — сказал священнослужитель, отвечая на вопрос издания Daily Storm.

В своем телеграм-канале Островский заявил, что «не надо делать сенсацию из ничего».

«Священник, когда у него спрашивают про отпевание, интересуется тем, был ли человек крещенным или нет, православным или нет; все остальное его не интересует», — отметил Островский.

Он добавил, что Навальный был крещеным и сам называл себя православным, «от Церкви его никто никогда не отлучал». «Поэтому вопрос — можно его отпевать или нельзя — это рядовой вопрос», — заключил священник.

За поддержку Навального «прилетело от всех»

Островский ранее уже высказывался в поддержку Навального: к примеру, когда политик в январе 2021 года вернулся в Россию, пройдя лечение в Берлине после отравления, Островский отметил в инстаграме*, что «кто-то считает, что президент [России Владимир] Путин — это благочестивый правитель, а оппозиционер Навальный — агент ЦРУ или ФСБ».

«Кто-то считает обратное. Я молюсь и за первого, и за второго, потому что я, во-первых, христианин, а во-вторых, русский. Чего и вам желаю», — написал тогда священник.

Островский тогда напомнил, что «Господь Иисус Христос сказал, что нужно особую любовь проявлять к больным и заключенным». В 2022 году священник признался в интервью Ксении Собчак, что за эти высказывания подвергся критике: «Прилетело от всех подряд». В том же интервью Островский подчеркнул, что «не чувствует никакой своей вины» и хорошо относится к Навальному «как к человеку», хотя и не разделяет его идеи.

После отравления оппозиционера в августе 2020 года Островский отмечал в своем инстаграме*, что «очень хочется, чтобы Алексей выздоровел и вернулся к своей жене и детям». Священник призывал молиться за Навального и подчеркивал, что сам он не является «сторонником каких-либо партий».

После того, как 16 февраля 2024 года стало известно о смерти Навального, Островский в видеообращении призвал молиться об упокоении его души.

«Как вы знаете, умер Алексей Навальный. Мне бы не хотелось делать какие-то выводы, потому что, наверное, только время расставит все на свои места: какое он имел значение для страны — большое или маленькое. <…> Так как Алексей был христианином, то нужно помолиться об упокоении его души. Сейчас ему нужна только молитва. Выражаю соболезнования и семье Алексея. Вечная память», — сказал священник.

Вдова Алексея Навального Юлия в опубликованном 24 февраля обращении потребовала передать тело оппозиционера его семье, рассказав, что Навальный был верующим человеком и ходил в церковь, а постился даже в тюрьме.

«Его политика и взгляды во многом базировались на христианских ценностях, но его вера не имеет ничего общего с путинским мракобесием. Алексей был искренне убежден, что надо быть хорошим человеком и не идти против совести», — сказала Навальная.

«Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески в земле, как это принято в православии», — подчеркнула она.

Алексей Навальный погиб 16 февраля 2024 года. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 47-летний политик «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

Соратники Навального считают его смерть «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова Навального Юлия 19 февраля заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти ее мужа, и пообещала продолжить его дело. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Тело Навального передали матери политика Людмиле Навальной только 24 февраля, спустя несколько дней попыток добиться выдачи тела. В опубликованном 22 февраля видеообращении мать оппозиционера рассказала, что следователи требуют похоронить Навального тайно, угрожая в случае отказа «что-то сделать» с телом. Людмила Навальная сообщила, что хочет дать сторонникам умершего политика возможность с ним проститься.

Команда Навального планирует провести публичное прощание с оппозиционером в конце этой недели и ищет для этого подходящий зал. 27 февраля соратники Навального заявили, что им отказывают в предоставлении зала для прощания.

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