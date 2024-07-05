Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с RTVI назвал «очень плохой идеей» и «отвратительной задумкой» предложение Минпросвещения снять ремейки советских фильмов историческо-патриотической тематики. По его словам, подобные инициативы демонстрируют «недееспособность людей, которые принимают подобные решения».

Комментируя предложение властей, Баженов счел нецелесообразным намерение «бесконечно повторять прошлое». По мнению блогера, есть «современные примеры», которые ближе нынешнему поколению, чем советские картины.

«Понятно, что российская история не столь огромная, как история Руси и Советского Союза, но все еще огромное количество событий, про которые можно снять [кино]. Но про них не снимают, копаются совсем уж в прошлом. В общем-то, это тоже, наверное, неплохо — если бы это были не ремейки. То есть сколько уникальных историй произошло, но повторяют то, что уже было», — посетовал BadComedian.

Баженов напомнил, что в конце 2000-х в России был период «бесконечных ремейков и новых прочтений».

«Сначала «выстрелил» «Ночной дозор», а потом пошла плеяда фильмов на разные темы. Там был и «Невский» [«Александр. Невская битва» 2008 г.], который с треском провалился, и огромное количество ремейков не только отечественных, но и западных фильмов. И всё это, по-моему, было ужасно», — отметил блогер.

«Возможно, они подумали, что у нас очень хорошо пошли ремейки советских мультфильмов. Ну, это разные вещи все-таки. Мне не нравятся ремейки, но я понимаю, что сказки — это вечные истории, эти персонажи узнаваемые, как ни крути, все росли на этих персонажах», — продолжил BadComedian.

Он задался вопросом, какой посыл будет заложен в ремейках советских фильмов и на какую аудиторию будут рассчитаны подобные картины.

«Написано, что для патриотического воспитания молодежи, но молодежи «Невский» Эйзенштейна, даже «Они сражались за родину» Бондарчука — будет как-то странно. Почему бы оригинал не посмотреть? Видимо, просто пытаются повторить успех экранизации советских мультиков и сказок», — порассуждал Баженов.

Предложение снять фильмы по мотивам литературных произведений, которые не были экранизированы ранее, BadComedian счел логичным и адекватным.

«Это классика литературы, никто это не снимал — почему бы не экранизировать? По-моему, вот это как раз звучит вполне себе нормально. То есть огромный пласт русской, российской литературы не экранизирован. Почему бы этим не заняться? Я, конечно, буду надеяться, что экранизации будут хорошими, в общем, попытка не пытка», — сказал Баженов.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, снявшийся в главной роли в фильме «Завтра была война», в разговоре с РБК предложил «срочно уволить министра просвещения» из-за инициативы о ремейках советского кино.

«Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях «просветителей» я подозреваю тенденцию вредительства. Снимайте свое, пусть оно будет лучше, но не трогайте классику», — заявил актер.

Какие советские фильмы предлагают переснять власти

О том, что Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений, говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России от 5 июля. Письмо с соответствующей инициативой поступило в союз из Минкульта.

В списке фильмов, которые предлагается переснять, указаны:

«Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944) Сергея Эйзенштейна;

«Звезда пленительного счастья» (1975) Владимира Мотыля, снятый по мотивам поэмы Николая Некрасова «Русские женщины»;

«Кортик» (1973) Николая Калинина, снятый по одноименному роману Анатолия Рыбакова;

«Судьба человека» (1959) Сергея Бондарчука, снятый по одноименной повести Михаила Шолохова, и «Война и мир» (1967) того же режиссера по роману Льва Толстого;

«Хождение за три моря» (1958) Василия Пронина, снятый по книге «Хождение за три моря Афанасия Никитина в 1466—1472 годах»;

«Как закалялась сталь» (1973) Николая Мащенко, по одноименному роману Hиколая Островского;

«Горячий снег» (1972) Гавриила Егиазарова, по одноименному роману Юрия Бондарева;

«Cотников» и «Восхождение» (1976) Ларисы Шепитько, по одноименным повестям Василя Быкoва;

«Завтра была война» (1987) Юрия Кары, по одноименной повести Бориса Васильева;

«Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова по пьесе Bиктора Розова «Вечно живые»;

«Юность Петра» Сергея Герасимова, созданный на основе исторического романа А. Н. Толстого «Петр I»;

«Сережа» Георгия Данелия и др.

В перечень произведений русской литературы для экранизации вошли «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына, «Похождения жука-носорога» Константина Паустовского, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина, «Легкое бремя» Бориса Зайцева, «Одухотворенные люди» Андрея Платонова, «Далекая и близкая сказка» и «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева и др.