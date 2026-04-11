Пакистан начал развертывание военного контингента на территории Саудовской Аравии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на саудовское министерство обороны, подразделения пакистанских вооруженных сил уже прибыли на авиабазу имени короля Абдул-Азиза. Речь идет о группировке, включающей истребительную авиацию и самолеты поддержки.

Развертывание является практическим этапом реализации стратегического соглашения о взаимной обороне, которое Саудовская Аравия и ядерный Пакистан подписали в сентябре 2025 года.

«Любая агрессия против любой из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих», — гласит ключевой пункт пакта.

Основные цели миссии, согласно официальному заявлению:

укрепление совместного военного сотрудничества;

повышение оперативной готовности сил двух стран;

поддержание безопасности и стабильности в регионе.

Активизация военного союза произошла на фоне серии консультаций, которые участились после того, как Иран начал наносить ответные удары по соседям на Ближнем Востоке, включая объекты в Саудовской Аравии.

Пока военное командование Пакистана воздерживается от комментариев о точной численности контингента и сроков его пребывания на территории королевства.