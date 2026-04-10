Посол Пакистана в России Фейсал Ниаз Тирмизи в специальном интервью RTVI подтвердил, что иранскую делегацию на переговорах с США возглавят глава МИД Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Ранее информация об этом появилась в СМИ.

11 апреля в Исламабаде запланированы переговоры между Тегераном и Вашингтоном. С американской стороны в переговорах примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

8 апреля США и Иран заключили перемирие сроком на две недели. Обе страны объявили о победе друг над другом.