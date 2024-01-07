Россия не должна отвергать своих граждан, которые уехали из страны после начала военной операции на Украине, а после этого «с покаянием возвращаются в родной дом». Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

В поддержку своих слов патриарх привел притчу о блудном сыне, в которой младший ребенок в семье уходит из дома и растрачивает свое наследство, а после возвращается домой и отец его принимает. «Дело отца заключается в том чтобы принять их», — добавил он.

По словам патриарха, среди тех, кто уехал из России, есть «вполне достойные люди, [которые] ошиблись, испугались или действительно стремились найти что-то в жизни более удобное для себя, комфортное, но были посрамлены на этом пути».

«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если этот человек приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если эти люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершали ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Другого подхода к этой теме, кроме христианского, я сформулировать не могу», — заключил глава Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх отметил, что говорит об уехавших россиянах с точки зрения священнослужителя, не учитывая «правоохранительные темы и степень вовлечения этих людей в какие-то преступные действия».

В декабре патриарх Кирилл призвал россиян благодарить Бога за то, что они живут в «реально свободной стране».

«Таких стран я насчитал всего пять, может, чуть больше, ведь все остальные не являются реально свободными. Но мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это. Молиться за Отечество наше, за нашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, православного человека, ясно сознающего огромную ответственность, которая возложена на него свыше», — заявил он.

Также патриарх Кирилл призвал молиться за военнослужащих, которые защищают Россию «не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице, если не будет остановлено силой».