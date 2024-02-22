Министерство транспорта России подготовило проект приказа, расширяющего перечень данных о пассажирах, которые должны собирать перевозчики. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, с 1 сентября 2024 года перевозчики на воздушном, водном, железнодорожном, междугородном и международном автотранспорте должны будут передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров.

Сведения будут поступать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Доступ к ней имеют в том числе Росавиация, Ространснадзор, МВД и ФСБ. Сейчас в базу вносят только паспортные данные, дату поездки и маршрут.

При оплате банковской картой перевозчик должен будет передать название банка и четыре последние цифры карты, а также стоимость билета и класс обслуживания. Ожидается, что данные будут храниться семь лет.

Приказ Минтранса не будет дорабатываться, сообщил источник «Коммерсанта», близкий к ведомству. По его мнению, анализ данных о пассажирах позволит быстро отслеживать «поведенческие аномалии» и вычислять злоумышленников «от контрабандистов до террористов».

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила доработать проект приказа. В отзыве АЭВТ на документ отмечается, что логин и пароль учетной записи ― конфиденциальные данные, которые не могут передаваться без согласия пассажира. В Smartavia согласились, что авиаперевозчики не могут собирать такие данные. В компании также указали на риск утечки данных при сборе дополнительных данных.

Близкий к Минтрансу источник издания счел эти опасения преувеличенными, заявив, что системы ЕГИС ОТБ «защищены лучше, чем системы бронирований перевозчиков».

По данным сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence, на которые ссылались «Ведомости», компании стали чаще скрывать утечки персональных данных. Количество объявлений об утечках в 2023 году сократилось на 8%, а количество опубликованных строк пользовательских данных увеличилось на 24%. Эксперты связали это с обсуждением закона об оборотных штрафах и уголовной ответственности за такие нарушения.