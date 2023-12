Первый барабанщик AC/DC Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет, сообщается на официальной странице рок-группы в Facebook*. «Очень грустно слышать о его смерти. Он был очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания. Покойся с миром, Колин», — говорится в сообщении.

Колин Берджесс родился в ноябре 1946 года в Сиднее. Вместе с братом Денни они в 1967 году создали психоделическую рок-группу Honeybunch (впоследствии The Haze). Когда коллектив выступал на разогреве у уже ставших популярными The Masters Apprentices, Колин познакомился с музыкантами и потом получил приглашение к ним присоединиться. В 1968-1972 годах Берджесс играл в The Masters Apprentices на барабанах и в 1998 году в составе этой группы вошел в Зал славы Австралии ARIA.

В легендарной хэви-метал-группе AC/DC Колин Берджесс начал играть в 1973 году вместе с Ангусом и Малкольмом Янгами, Дэйвом Эвансом и Ларри Ван Кридтом, но вынужден был уйти всего через четыре месяца — его выгнали на фоне обвинений в том, что был пьян на важном выступлении. Сам Берджесс утверждал, что алкоголь подлили ему в напиток.

Он успел записать с группой только один сингл — «Can I Sit Next To You, Girl» (1974), который AC/DC перезаписали через год со своим новым барабанщиком Филом Раддом. В 1975 году, когда Радд повредил запястье в драке, Берджесс на несколько недель вернулся в AC/DC, чтобы его подменить.

В 1998 году братья Берджессы серьезно пострадали в автокатастрофе, когда ехали на вечеринку в честь презентации альбома Good Time Charlie. После длительной реабилитации оба восстановились и возобновили музыкальную карьеру — выступали и записывались как The Burgess Brothers Band, которую в 2014 году переименовали в Burgess Burgess.

Впоследствии Колин Берджесс вошел в состав трибьют-группы Dead Singer Band и гастролировал по всей Австралии в рамках шоу Dead Singer Band «Lost Legends Showcase», посвященного умершим австралийским музыкантам.

