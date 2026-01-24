В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка задержана 18-летняя жительница Сургута. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) 24 января.

По данным следствия, подозреваемая действовала совместно с мошенниками. Как сообщает СК, 21 января она прилетела в Красноярск, а на следующий день пришла по месту жительства подростка, где вместе с ним взломала сейфы и похитила 3 млн рублей. Вечером 22 января девушка передала деньги мошенникам, оставив часть средств себе. После этого она вместе с подростком направилась в арендованную неизвестными лицами квартиру, где оба ждали дальнейших указаний. Там их обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Задержанная подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Похищенным считался сын крупного красноярского бизнесмена Андрея Капли. Предприниматель не обнаружил сына в своем доме в коттеджном поселке Серебряный Бор, а также заметил пропажу 3 млн рублей из трех сейфов. Ему также поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа в размере $350 тыс. (30 млн рублей) за его возврат. Когда местонахождение подростка было установлено, он рассказал на допросе, что получал от мошенников угрозы в адрес семьи и был уверен, что помогает отцу.

Пропавшего мальчика нашли в арендованной квартире приблизительно в 18 км от дома. Как сообщил водитель такси, которым воспользовался подросток, он следовал вместе с девушкой до одного из городских ЖК.