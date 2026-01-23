Сын крупного красноярского бизнесмена Андрея Капли, считавшийся похищенным, вынес из дома 3 млн рублей по указанию мошенников, сообщила пресс-служба Следственного комитета. В ведомстве уточняют, что девушка, с которой его обнаружили в съемной квартире, тоже была вовлечена в преступную схему.

«Подросток, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил из своего дома деньги в сумме 3 миллиона рублей, принадлежавшие его отцу <…> Впоследствии подросток и девушка передали денежные средства мошенникам», — говорится в сообщении СК.

В ходе допроса стало известно, что сначала мошенники вовлекли в схему девушку, а затем вынудили подростка помочь забрать деньги из сейфа отца — их, по данным RT, извлекли неизвестные, когда мальчик был один дома. Подростка и девушку несколько часов удерживали в арендованной квартире, велев ждать дальнейших инструкций.

Мальчик рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что боялся последствий для семьи и был уверен, что помогает отцу.

«[Сказали, что] репутация точно пострадает, что это как-то повлияет на брата, его могут даже отчислить. Я сам сказал, что один дома, меня об этом попросили. Я думал, что помогаю отцу. Они сказали никому ничего не говорить, вообще никому, потому что все якобы прослушивается», — рассказал подросток.

Сын красноярского предпринимателя пропал вечером 22 января. Вернувшись домой, отец подростка обнаружил его отсутствие, а также исчезновение трех млн рублей, которые хранились в сейфе. Через некоторое время на телефон бизнесмена стали поступать сообщения с требованием выкупа за сына в размере $350 тыс. (около 30 млн рублей). Анонимный отправитель также направил предпринимателю в мессенджере Telegram видеозапись, на которой мальчик просит выполнить требования преступников.

Сам бизнесмен еще до обнаружения сына предположил, что его могут удерживать мошенники на случайной квартире, которую арендовали по «серой» схеме. «Если вы сдаете свою квартиру (или домик) на день или на месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет», — обратился Капля к красноярцам.

Телеграм-канал «112» уточняет, что дом бизнесмена находился в элитном поселке Серебряный Бор, где постоянно ведется видеонаблюдение. Благодаря записям с камер на одной из улиц удалось установить, что мальчик покинул СНТ в сопровождении, предположительно, женщины.

Почти одновременно с сыном Андре Капли в Красноярске пропала его ровесница — Наталья Е. Телеграм-канал Shot обратил внимание, что дома подростков находились примерно в 3 км друг от друга. Кроме того, одежда девочки практически полностью совпадала с одеждой женщины, вместе с которой сын бизнесмена ушел из дома. Однако в региональном управлении СК и прокуратуре заявили, что пропажи подростков не связаны между собой.