Одновременно с 14-летним сыном бизнесмена Андрея Капли, за которого потребовали 30 млн рублей выкупа, в Красноярске пропала его ровесница — живущая поблизости девочка-подросток. Листовку с описанием ее примет опубликовала местная общественная организация «Поиск пропавших детей».

В ее паблике уточняется, что 14-летняя Наталья Е. ушла из дома на Волочаевской улице 22 января около 15:00. Она была одета в светло-серую толстовку с капюшоном, черно-серые джинсы, черную куртку и угги.

Телеграм-канал Shot обратил внимание на то, что дом пропавшей девочки находится примерно в 3 км от места жительства Николая Капли, после исчезновения которого завели уголовное дело о похищении. Кроме того, неизвестная женщина с записи камеры видеонаблюдения, на которую попал Капля, одета примерно так же — в черный пуховик, брюки и угги, а ее голова скрыта капюшоном. «Проверяется, связаны ли эти два случая», — утверждает канал.

Волонтеры, которые занимаются поисками Натальи Е., считают, что никакой связи между ней и Николаем Каплей нет: у них совершенно разные семьи, они учились в разных школах и, по имеющимся данным, не были знакомы Мать девочки посмотрела то видео, где Капля заснят с неизвестной женщиной, и заявила, что одежда ее дочери отличается.

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей — Красноярск» Светлана Торгашина рассказала RT, что пешие поиски Натальи Е. по городу пока не начались: волонтеры собирают информацию, изучают соцсети, ищут очевидцев и записи с камер видеонаблюдения, которые могли заснять девочку по пути из дома.

В Следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что два этих случая исчезновения никак не связаны. В краевой прокуратуре подтвердили, что пропавшие подростки не были знакомы друг с другом. По данным ведомства, Наталья Е. воспитывается в благополучной семье и не состоит на учете в органах ПДН, но перед уходом из дома предположительно поругалась с матерью. Волонтеры, наоборот, говорят, что никаких недавних конфликтов с родителями у нее не было, хотя «девочка в целом с характером».

Что касается Николая Капли, то по факту его исчезновения возбуждено уголовное дело о похищении (пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Судя по записям камер видеонаблюдения, вечером 22 января подросток ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный бор в сопровождении неизвестной женщины. Его отец — крупный красноярский бизнесмен Андрей Капля — вернулся поздно и обнаружил, что сына нет, а из домашнего сейфа пропали 3 млн рублей наличными.

Через некоторое время неизвестные через мессенджер прислали ему сообщение с требованием выкупа за освобождение мальчика — 30 млн рублей ($350 тысяч). К тексту прилагалось видео, на котором подросток просит отца выполнить условия похитителей и говорит, что хочет домой.

В прокуратуре сообщили, что оперативные службы и следствие проверяют версию о причастности мошенников к исчезновению Капли. «Организована проверка органов системы образования на предмет проводимой со школьниками профилактической работы по предупреждению интернет-мошенничеств», — добавили в ведомстве.

Удалось установить личность женщины-таксиста, которая увезла из Серебряного бора подростка и его спутницу, сообщила прокуратура. Сейчас водителя ищут, чтобы взять показания.

Отец мальчика обратился ко всем красноярцам и местным компаниям, которые сдают в аренду жилье и другую недвижимость, с призывом проверить эти объекты. «Если вы сдаете свою квартиру (или домик) на день или на месяц, проверьте, кто в ней сегодня живет», — попросил он.