В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту похищения 14-летнего подростка, сообщили в краевом Следственном комитете.

Накануне в следственные органы обратился житель Красноярска с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, группой лиц из корыстных побуждений).

Согласно предварительной версии следствия, вечером 22 января подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером того же дня на мессенджер его отца поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат. Также мужчина получил видеобращение самого сына о необходимости выполнения требований.

«Предварительно установлено, что вчера поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 млн руб», — сообщает краевая прокуратура.

В ведомстве уточнили, что в переписке неизвестные потребовали выкуп в 10 раз больше похищенной суммы. Сейчас проверяют версию о том, что подросток попал под влияние мошенников.

Следователи устанавливают местонахождения пропавшего и всех обстоятельств его исчезновения.

В СК уточнили, что рост подростка около 170 см, телосложение худощавое, у него кудрявые темно-русые волосы, глаза карие. Мальчик был одет в куртку болотного цвета, светло-синие джинсы и черные ботинки.

Baza пишет, что мальчик ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный Бор и больше не вернулся. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подросток покидает территорию посёлка в компании неизвестного человека в капюшоне.