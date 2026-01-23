Найден 14-летний сын крупного красноярского бизнесмена Андрея Капли, за которого требовали выкуп в размере 30 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД. В Следственном управлении СК уточнили, что он «находился на арендованной квартире вместе с девушкой».

Ранее отец пропавшего подростка обратился ко всем жителям Красноярска и местным компаниям, сдающим жилье в аренду, с просьбой проверить свои объекты, которые сейчас кем-то сняты. Предположения о том, что похищение может быть инсценировано, в том числе мошенниками, выдвигались с самого начала.

Подросток пропал вечером 22 января. Отец, вернувшись домой поздно, его не застал — зато обнаружил, что из сейфа пропало 3 млн рублей наличными. Вскоре бизнесмену в Telegram прислали сообщение о том, что его сын похищен, требование выкупа в размере $350 тысяч (30 млн рублей) и видео с мальчиком, который попросил выполнить указания похитителей.

По камерам видеонаблюдения в коттеджном поселке Серебряный бор, где находится дом бизнесмена, полиция установила, что подросток ушел в сопровождении другого человека — предположительно женщины. Вскоре вышли на таксистку, которая их увозила. Через несколько часов после этого мальчика нашли.

Сегодня нашлась и его ровесница — тоже пропавшая 22 января 14-летняя Наталья Е., которая ушла из дома в 15:00 и не вернулась. Некоторые телеграм-каналы предполагали, что эти два случая могут быть связаны. Однако волонтеры-поисковики, СК и прокуратура однозначно заявили, что подростки не были знакомы. Вскоре девочка вернулась домой, с ней все в порядке.