Предстоящее возвращение на пост президента США спасло избранного американского лидера Дональда Трампа от наказания по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Бывший спецпрокурор Джек Смит, занимавшийся этим делом, написал в своем докладе, что, если бы будущий глава Белого дома проиграл в выборах, суд вынес бы ему обвинительный приговор, пишет The The New York Times (NYT).

Доклад, в котором подробно излагаются выводы команды Смита по итогам расследования, опубликован Минюстом США в ночь на 14 января.

«Если бы не победа Трампа и предстоящее возвращение на пост президента, доказательств было достаточно, чтобы получить и обеспечить обвинительный приговор в суде», — говорится в итоговом заключении.

Смит отметил, что Минюст США в соответствии с Конституцией страны считает невозможным продолжение уголовного преследования действующего президента, вне зависимости от тяжести обвинений или обоснованности доказательств.

В своем докладе Смит пишет о попытках Трампа изменить результаты «свободных и справедливых выборов», а также о том, что он поощрял «насилие в отношении оппонентов» в течение периода между днем выборов в ноябре 2020 года и 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий.

Ответственность за нападение на Капитолий Смит возложил на Трампа. В докладе он, в частности, приводит слова нескольких участников нападения, которые утверждали, что думали, что действуют от имени Трампа.

Трампа обвиняют в попытке незаконно сохранить власть после поражения на выборах 2020 года. По версии обвинения, он распространял ложные заявления о фальсификациях на выборах, и вместе с соратниками пытался убедить чиновников в колеблющихся штатах отменить результаты голосования.

В ответ на публикацию отчета по расследованию дела Трамп назвал экс-спецпрокурора «невменяемым».

«Невменяемый Джек Смит безуспешно попытался преследовать политического оппонента его “босса”, жуликоватого Джо Байдена», — написал политик в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Он назвал Смита «тупым прокурором», которому не удалось добиться суда до выборов 2024 года, на которых республиканец одержал победу.