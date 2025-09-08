Двое полицейских погибли и еще трое получили ранения в результате нападения стрелка на полицейский участок в Измире. Об этом сообщает TRT Haber.

Инцидент произошел в районе Балчова турецкого города Измир. Огонь по полицейскому участку имени Салиха Ишгерена открыл 16-летний юноша.

При нападении двое полицейских погибли на месте. Еще трое раненых, включая одного гражданского, были госпитализированы. Нападавшего ранили при задержании и отправили в больницу.

Со ссылкой на слова губернатора Измира Сулеймана Эльбана издание пишет, что стрелявший юноша ранее не был замешан в криминале. Подросток проживает на той же улице, где находится полицейский участок. При нападении юноша использовал отцовское ружье, купленное десять лет назад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже прокомментировал случившееся, пишет газета Milliyet.

«Мы получили ужасающую новость из Измира, которая потрясла всех нас. Двое наших полицейских погибли в результате вооруженного нападения. Я молюсь о Божьей милости к главному инспектору полиции Мухсину Айдемиру и нашему полицейскому Хасану Акину, погибшим в этом чудовищном нападении, и о скорейшем выздоровлении наших раненых сотрудников», — сказал он.

Эрдоган также заявил о начавшемся расследовании произошедшего и выразил соболезнования семьям погибших.