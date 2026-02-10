Строительный подрядчик российского Минобороны предъявил к бывшему заместителю главы ведомства Тимуру Иванову два требования на сумму, превышающую 405 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Первое требование со стороны АО «Главное управление обустройства войск», которое фигурирует в деле Иванова, составляет около 217 млн рублей и базируется на решении, которое принял Мосгорсуд 1 июля 2025 года.

Второе требование ГУОВ относится к убыткам, которые понес подрядчик из-за «ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой», и превышает 188 млн рублей.

Тимур Иванов руководил ГУОВ с октября 2015 по март 2016 года. Через месяц после ухода с этой должности он занял должность заместителя министра обороны. В 2024 году он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

В июле 2025 года суд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», а также назначил штраф в размере 100 млн рублей.

Помимо этого, в отношении Иванова также были возбуждены уголовные дела о получении взяток от предпринимателей Сергея Бородина и Александра Фомина общей суммой более 1,3 млрд рублей, а также о взятке от Фомина на сумму более 152 млн рублей.

В декабре стало известно, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Иванова и связанных с ним лиц имущества на сумму более 1,2 млрд рублей в доход государства. Среди прочего суд конфисковал у бывшего замглавы Минобороны дом в подмосковной деревне Раздоры и усадьбу в Калязинском районе Тверской области.