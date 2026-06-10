Президенту России Владимиру Путину доложили о подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с журналистами 10 июня.

Представителя Кремля попросили прокомментировать информацию о том, что в результате подрыва машины погиб высокопоставленный представитель Минобороны РФ, а сам взрыв был организован Украиной.

«Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва: да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. Конечно же, это вопрос наших специальных служб», — ответил Песков.

Утром 9 июня в Балашихе взорвался автомобиль BMW Х3, водитель скончался на месте от множественных ранений, сообщили в СК. Инцидент произошел около жилого дома в микрорайоне Авиаторов, когда машина начала движение. Сотрудники подмосковного ГСУ СКР возбудили уголовное дело, однако по какой статье — о теракте или убийстве — не уточняется.

По данным РЕН ТВ, взрывное устройство было заложено под водительское сиденье. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что его мощность составляла до 500 г в тротиловом эквиваленте.

По словам очевидцев, BMW X3 начала выезжать с парковки, проехала несколько метров по дороге, и в этот момент произошел взрыв, после чего автомобиль врезался в припаркованный Haval. Водитель был еще жив, когда находившиеся поблизости люди вытащили его из горящего салона, но позже он умер. В результате подрыва автомобиль полностью выгорел, от взрывной волны части кузова автомобиля разлетелись на несколько метров.

Место взрыва расположено примерно в 350 метрах от дома, у которого в апреле 2025 года был подорван автомобиль Volkswagen Golf замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Ярослава Москалика — он погиб на месте.

Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва», незадолго до инцидента местные жители заметили подозрительного мужчину с рюкзаком, который ходил возле припаркованных авто.

«В момент взрыва он находился рядом с местом преступления, а после быстро скрылся. Данные о подозрительном мужчине жители района передали силовикам. Устанавливается личность и проверяется причастность неизвестного к подрыву BMW», — говорится в сообщении.

Личность погибшего водителя официально не раскрывается. По данным Shot, ему было 62 года, а BMW X3 он приобрел 1 год и 8 месяцев назад. По неподтвержденным данным, это мог быть высокопоставленный военнослужащий в звании генерала-лейтенанта.

Версия о том, что погибший был сотрудником силовых структур, выглядит наиболее вероятной, отметил телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны РФ Михаила Звинчука.

«Увы, но агентуры для подобной деятельности хватает, так что это не первая и не последняя попытка», — сказано в посте.

Через несколько часов после инцидента в Балашихе взрыв автомобиля произошел в районе Коньково на юго-западе Москвы. В СК сообщили, что речь идет о попытке покушения на сотрудника научно-производственного предприятия. По данным следствия, девушка-подросток по указанию кураторов забрала из тайника бомбу и передала ее юноше, который установил взрывчатку и GPS-трекер на автомобиль. Оперативные службы предотвратили покушение, обнаружив под машиной подозрительный предмет и обезвредив его путем контролируемой детонации. Подростков задержали.