Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал жесткую позицию премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера относительно использования замороженных российских активов абсолютно справедливой. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что стране могут грозить юридические и операционные риски.

Требование премьер-министра страны распределить ответственность за использование замороженных средств России между всеми странами Евросоюза (ЕС) является закономерным, считает он. Если Еврокомиссия (ЕК) все же решит направить замороженные активы ЦБ РФ для финансирования Украины, Бельгия может столкнуться с «большими операционными и юридическими рисками», а остальным членам ЕС придется считаться с этим, пояснил политолог.

Гращенков предположил, что в дальнейшем для решения подобных вопросов создадут механизм равной ответственности или гарантийный фонд, который формально сможет удовлетворить требование Де Вевера. В ином случае Бельгия, фактически обладая правом вето через блокирование решений на уровне совета, имеет возможность сорвать такую схему.

В начале декабря ЕК выдвинула официальное предложение финансирования, предложив два варианта. Первый — привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета. Второй — выдать Киеву «репарационный кредит» на €210 млн из замороженных активов России. По словам главы Еврокомиссии, Урсулы фон дер Ляйен решение может быть принято не единогласно, а за счет квалифицированного большинства голосов — для этого потребуется согласие 15 из 27 стран ЕС.

Накануне глава правительства Бельгии заявил о возможности подачи иска в связи с планами ЕК использовать российские активы в пользу Украины. Кроме того, Euroclear сам может подать обращение в генеральный суд, который входит в структуру суда ЕС. Де Вевер усомнился в том, что Еврокомиссия сможет в столь сжатые сроки подготовить убедительные юридические и финансовые основания для использования замороженных средств.

Против европейского плана выступил сам депозитарий и Европейский центральный банк. Глава Euroclear заявляла, что изымая активы, Евросоюз нарушает нормы международного права, давая таким образом России основание для начала судебного разбирательства.

Генеральный директор депозитария Гийом Элие в интервью AFP говорил, что Euroclear рискует потерять около €16 млрд в случае изъятия активов ЦБ России по плану ЕК.

«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов», — сообщил Элие.

Вместе с этим подобное решение может подорвать доверие к европейской экономике, сделав ее ненадежным местом в глазах инвесторов, считает гендиректор депозитария.