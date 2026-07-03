Сборная Португалии победила Хорватию со счетом 2:1 в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 и вышла в следующий раунд турнира. Главным событием встречи в Торонто стало противостояние Криштиану Роналду и Луки Модрича, которые ранее вместе выступали за мадридский «Реал». Для 40-летнего Модрича этот чемпионат мира станет последним в составе национальной команды, тогда как будущее Роналду в сборной остается неопределенным.

В первом тайме команды не смогли открыть счет. Роналду был ограничен в возможностях и до перерыва отметился лишь ударом со штрафного, который приняла на себя хорватская стенка. После перерыва Хорватия вышла вперед благодаря голу Ивана Перишича после передачи Йосипа Станишича.

Вскоре Роналду забил красивый гол, выйдя один на один с вратарем хорватов. Но система VAR зафиксировала офсайд. Без гола капитан Португалии не остался: на 68-й минуте он реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR — защитник хорватов обнял атакующего ворота португальского футболиста и уложил его на газон. Победный мяч на 94-й минуте забил Гонсалу Рамуш после передачи Рафаэла Леау. Уже в компенсированное время Йошко Гвардиол поразил ворота Португалии, однако опять вмешался VAR и гол был отменен из-за офсайда.

Матч вошел в историю турнира. Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе в плей-офф чемпионата мира, а также самым возрастным автором гола в матчах на вылет. Для него этот мяч стал первым в карьере в плей-офф мировых первенств. Лука Модрич занял второе место в этом списке, а встреча стала первой в истории чемпионатов мира, в которой друг против друга сыграли два полевых футболиста старше 40 лет.

После игры портал DAZN признал лучшим игроком матча Рафаэла Леау, тогда как Flashscore поставил Роналду оценку 6,6. Главный тренер Португалии Роберто Мартинес заявил: «Возраст — это просто цифра. Криштиану и Лука — живые примеры для подражания». Наставник сборной Хорватии Златко Далич отметил, что поражение из-за офсайда, определенного с помощью технологий, стало особенно болезненным. После финального свистка Роналду показал футболку с номером 21 в память о Диогу Жоте и сказал: «Мы посвящаем эту победу Диогу». В следующем раунде Португалия сыграет со сборной Испании 6 июля.