Народный союз Германии по уходу за военными могилами пригласил представителей посольства России на церемонию захоронения останков погибших советских воинов на мемориальном кладбище в Лебусе (земля Бранденбург). Об этом RTVI рассказали в московском бюро этой неправительственной организации. В свою очередь, в российской дипмиссии в Берлине подтвердили RTVI, что 14 ноября посол России в ФРГ Сергей Нечаев и делегация посольства приняли участие в церемонии захоронения останков 39-ти красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны.

«В Лебусе, на советском воинском захоронении в земле Бранденбург (на востоке Германии), состоится захоронение останков погибших советских воинов. На мероприятии будут присутствовать представители посольства России в Германии», — рассказали RTVI в пресс-службе московского бюро Народного союза Германии по уходу за военными могилами.

Как подтвердил RTVI по итогам мероприятия пресс-секретарь посольства России в Германии Илья Рожков, в церемонии приняли участие российские дипломаты и лично посол Сергей Нечаев, сотрудники Отдела по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, священнослужители. С немецкой стороны также были лично глава отделения Народного союза в земле Бранденбург Оливер Брайтхаупт (собственно, организаторы мемориальной акции), ландрат (глава исполнительной власти) района Меркиш-Одерланд Гернот Шмидт, а кроме того — гражданские активисты, журналисты и «неравнодушные местные жители». Они возложили венки и почтили память советских воинов.

«Мы знаем, что у нас много друзей в Германии. Сегодняшняя церемония — еще одно подтверждение тому, что у нас есть общая объективная культура памяти», — сказал на церемонии посол России Сергей Нечаев.

Весной 2022 года немецкие СМИ сообщали о призывах провести в Лебусе захоронение останков советских воинов, погибших в битве на Одере, «без сопровождения российских официальных лиц». Но эти призывы тогда не нашли поддержки.

В посольстве России напомнили, что по традиции, которая сложилась с 1994 года, на мемориале в Лебусе предают земле останки советских воинов, которые обнаруживают во время совместных поисковых экспедиций на территории федеральной земли Бранденбург. Само военное кладбище существует с 1947 года, сейчас там покоятся около 5 тысяч красноармейцев.

О том, что такие совместные работы по-прежнему ведутся, в специальном интервью RTVI рассказывал глава московского бюро Союза Германии по уходу за военными могилами Герман Краузе.

Также в московском бюро Союза ответили на запрос RTVI о том, какие останки изъяли в марте в их региональном филиале в Волгограде. Недавно агентство РИА Новости рассказало об операции УФСБ по Волгоградской области — в ведомстве показали видео прошедших там весной обысков. Сообщалось, что «были изъяты незаконно эксгумированные останки солдат вермахта, погибших во время Сталинградской битвы», и что немецкая сторона собиралась незаконно захоронить их на военном кладбище «Россошки» с воинскими почестями.

«Народный союз принципиально и неизменно осуществляет эксгумационные работы только с разрешения органов государственной власти Российской Федерации, российских собственников земельных участков (физических или юридических лиц). Иные варианты исключены. Данные останки погибших немецких военнослужащих времён войны были переданы нашим сотрудникам российским поисковым отрядом в Ростовской области, — рассказали RTVI в организации.

Также там настаивают, что Народный союз Германии «никогда не работал на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовке (Волгоградская область), эксгумационные работы там не проводились».