Народный союз Германии по уходу за военными могилами «никогда не осуществлял эксгумационные работы без разрешений со стороны органов государственной власти Российской Федерации». Об этом RTVI заявили в организации после того, как УФСБ по Волгоградской области показало видео обысков в ее региональном филиале. В российской спецслужбе ранее заявили, что российские силовики предотвратили попытку незаконно перезахоронить солдат вермахта под Волгоградом, передавало РИА Новости.

«С началом работы в Российской Федерации в 1992 году на основе правовых положений российско-германского межправительственного соглашения о воинских захоронениях до сего дня Народный Союз Германии никогда не осуществлял эксгумационные работы без наличия на то соответствующих разрешений со стороны органов государственной власти Российской Федерации. Поэтому Народный Союз Германии определенно отвергает предъявленные ему обвинения», — говорится в заявлении Народного союза.

В 1992 году Россия и Германия заключили Соглашение об уходе за военными могилами, «руководствуясь обоюдным желанием предоставить погибшим в войнах с обеих сторон достойное последнее пристанище» и «сознавая, что уход за могилами погибших в войнах на российской и германской земле является конкретным выражением взаимопонимания и примирения между народами Российской Федерации и немецким народом». В документе сказано: «Правительство Федеративной Республики Германии вправе за свой счет осуществлять обустройство и уход за немецкими военными могилами и немецкими военными захоронениями в Российской Федерации. Федеративная Республика Германия обеспечивает за свой счет сохранение российских военных могил и уход за ними на территории Федеративной Республики Германии». В России работы по эксгумации и перезахоронению останков осуществляет Народный союз Германии по уходу за военными могилами.

В организации признали, что «число выдаваемых разрешений на осуществление эксгумационных работ останков погибших времен войны на территории Российской Федерации, к сожалению, сокращается». Тем не менее там полагают, что эти работы «могут проводиться и в дальнейшем, хотя и в менее значительных объемах», чем до начала военного конфликта на Украине.

«Необходимый для проведения данных работ порядок действий и соответствующие процедуры давно разработаны и проверены годами», — настаивают в российском представительстве Народного союза Германии по уходу за военными могилами.

Также там отмечают, что «принципиально придают большое значение тому, чтобы во всех 46 странах, где имеются немецкие военные захоронения, работа Союза воспринималась и одобрялась правительствами и населением».

«Народный союз Германии призывает к миру и примирению над могилами. Поэтому Народный союз Германии на своих мероприятиях в Российской Федерации всегда поминает погибших советских воинов. Наша работа носит преимущественно гуманитарный характер, во всех отношениях лишена политической подоплеки и призвана стать мостом к взаимопониманию между народами России и Германии», — заключили в организации.

Ранее глава московского бюро Народного союза Герман Краузе в специальном интервью RTVI рассказал: «Сейчас для нас большая проблема состоит в том, что мы не получаем разрешения на эксгумацию останков или их недостаточно. В прошлом году Народный союз захоронил еще 4000 останков немецких солдат. За несколько лет до этого их было 10 тысяч, и процесс стал намного сложнее».

«В Министерстве обороны [России] есть отдел памяти павших в Великой Отечественной войне (департамент по увековечению памяти погибших при защите Отечества. — Прим.RTVI), мы с ним тоже тесно сотрудничаем. Но контактным лицом для нас является МИД России — Третий европейский департамент, и мы надеемся на его поддержку. Но отношения сложные», — признавал Герман Краузе.

Как сообщило РИА Новости 11 ноября, УФСБ по Волгоградской области показало видео обысков в филиале Народного союза в Волгограде, во время которого «были изъяты незаконно эксгумированные останки солдат вермахта, погибших во время Сталинградской битвы». По данным спецслужбы, эти останки были «незаконно эксгумированы с территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе Волгоградской области». Уточнялось, что обыски прошли в марте 2025 года.

В сообщении агентства со ссылкой на ФСБ сказано, представители Народного союза Германии «планировали организовать торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров вермахта на мемориальном комплексе «Россошки» с воинскими почестями».