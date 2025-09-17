Немцы и россияне, которые занимаются поиском останков солдат, погибших во Второй мировой войне, продолжают сотрудничать и поддерживать друг друга. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал глава московского бюро Народного союза Германии по уходу за военными могилами Герман Краузе.

«Да, замечательно, что между россиянами и немцами существует тесное сотрудничество на этом уровне, потому что люди, которые этим занимаются, знают друг друга», — поделился Герман Краузе с RTVI.

По его словам, у поисковиков тяжелая работа «как с моральной, так и с физической стороны».

«Им приходится копать глубоко, иногда стоять в грязи. В Волгограде, например, летом бывают такие сильные ветра, при этом доходит до 30 градусов жары. Солнце палит так, будто вас обдувает горячим феном. Там непролазная грязь, и вы знаете, что вам надо попасть туда, где лежат немецкие солдаты. Российские и немецкие поисковые отряды работают вместе, поддерживают друг друга. И если мы находим, например, российские останки, то передаем их. Если находят немецкие останки, то их передают нашим людям», — признал Герман Краузе.

Собеседник RTVI рассказал об «одном из самых ярких впечатлений», которое он пережил в 2021 году на советском воинском мемориале «Синявинские высоты» под Петербургом.

«Мы передали останки русского сержанта и получили взамен останки шести немецких солдат. Это происходило в очень торжественной обстановке. Среди прочих там была представительница Министерства обороны России. Там были российские военнослужащие поискового батальона из Кировского района Ленинградской области, был католический священник, был русский православный священник. Они провели церемонию очень торжественно на снегу», — вспоминает Краузе.

По его словам, в 2021 году «все было возможно, а сегодня, к сожалению, это не так».

Как пояснил глава московского бюро Народного союза, в Германии поисками останков советских солдат занимаются не волонтеры, но профессионалы.

«У нас там есть профессиональные отряды. Останки все еще находят прямо под Берлином, в окрестностях Хальбе, где шли тяжелые бои», — говорит Краузе.

По данным Народного союза, в Германии покоятся более 660 тысяч советских военнопленных или солдат, а также много гражданских лиц.

«Долгое время в Германии говорили, что у нас нет данных о них, но на самом деле эти данные есть. Еще в девяностые годы их начали собирать и анализировать», — рассказывает глава московского бюро.

Сейчас Народный союз Германии по уходу за военными могилами курирует проект «Вернуть мертвым их имена» — в нем участвуют немецкие школьники.

«На кирпичах высекают имена тех, кто там лежит, и они очень бережно собираются в одном месте, которое обустраивают школьники. Это часть школьного обучения», — рассказал собеседник RTVI.

Этот проект реализуется в нескольких федеральных землях — в Гессене, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии.

«Там всегда стараются ухаживать за военным захоронением и при этом выяснить, кто там лежит, и дать имена погибшим», — заключил Герман Краузе.