Суд удовлетворил иск певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) к музыкальному лейблу Illuminati на сумму 340,5 тыс. рублей. Об этом пишет KP.RU.

Сообщается, что арбитражный суд в упрощенном порядке рассмотрел дело о долге по договору, который исполнительница заключила с лейблом в августе 2022 года. Помимо основной суммы иска, компания по решению суда также должна выплатить артистке 22 025 рублей в качестве компенсации государственной пошлины.

Об обращении Глюкозы в суд с иском на 340,5 тыс. рублей к ООО «Иллюминати продакшн» стало известно в январе. Отмечалось, что речь идет об экономических спорах в рамках гражданских правоотношений, однако подробности иска официально не разглашались.

По информации телеграм-канала «Поток», причиной претензий певицы к лейблу стал сингл «Спам», вышедший при содействии лейбла летом 2023 года, а в иске утверждается, что компания не выполнила денежных обязательств по договору.

Через день после подачи иска из состава учредителей компании вышел продюсер из Беларуси Андрей Катиков. По информации KP.RU, с момента основания в 2020 году лейбл Illuminati не приносил чистой прибыли, а его убытки за 2024 год составили около 40 млн рублей. По результатам 2025 года его выручка достигла 33 млн рублей при убытке в 31 млн рублей.

Среди артистов, с которыми работал ООО «Иллюминати продакшн» (часть Illuminati Media Group), были такие исполнители, как ЛСП, Тима Белорусских, IOWA и Клава Кока. Сейчас он сотрудничает с Bandura, Nick Rosenberg, Drixx Phantom, ЕК и Papillon.