Санкт-Петербург и Калининград возглавили список самых востребованных направлений для путешествий по России в апреле, сообщает РИА Новости. Эксперт по туризму, основатель агентства MAYEL Travel (член Российского союза туриндустрии, РСТ) Майя Котляр в беседе с RTVI связала популярность этих городов с тоской россиян по закрытой Европе.

Она напомнила, что до пандемии около 20 миллионов россиян в год ездили в европейские страны.

«Что такое Европа? Берешь билет — и летишь в Рим. Самолет, перелет — 4—5 часов. Это доступность, прежде всего финансовая, потому что тогда туризм стоил совершенно других денег. Это атмосфера, это история, это вкусная еда и пешие прогулки. Сейчас, к сожалению, альтернатив Европе мало», — сказала эксперт.

Популярность Петербурга она назвала закономерностью, а не новым трендом, напомнив, что Москва и Северная столица всегда были лидерами по турпотоку из регионов России, занимая порядка 25% доли рынка. «В Петербург на майские всегда ездили», — напомнила Котляр.

С Калининградом ситуация несколько иная — здесь рост запросов действительно заметен, уточнила собеседница RTVI.

«Калининград — фантастический, он не такой уж загруженный, на самом деле. Там пусть и холодное, но море, и Балтика, по сути, европейский шлейф. Но, помимо красивой культурной жизни, там есть еще и очень вкусная гастрономия. Туристы ездят туда именно за этим», — пояснила Котляр.

Эксперт также отметила, что среди российских городов с элементами европейской атмосферы можно назвать города Золотого кольца — Ярославль, Суздаль — и Калугу, хотя «таких аналогов фактически мало».

Отдельно она выделила Нижний Новгород: «Я прямо замечаю тренд, что из даже Москвы люди возят детей на каникулах в Нижний Новгород для того, чтобы посмотреть и прогуляться».

Для россиян, по ее оценке, остается очень мало альтернатив среди морских курортов.

«Мы понимаем, что Анапа, Сочи — всё это будет забито, и людям не хватает этой доступной атмосферы, прежде всего по бюджету. Вы, наверное, слышали о том, что 70% россиян остаются в России на все лето? То есть, к сожалению, с учетом инфляции туризм не становится дешевле, он стал достаточно дорогим», — уточнила собеседница RTVI.

Котляр отметила, что нужно признать очевидное: страны Персидского залива, куда «ринулась» часть туристов после закрытия европейских направлений, фактически недоступны из-за военных конфликтов.

«То есть Персидский залив открыт, но запросов на самом деле ноль. По этим направлениям путешествовать люди боятся. Остается Турция, Средняя Азия, страны СНГ и, соответственно, Азия, которая менее доступна с учетом роста стоимости билетов, а также африканские направления. Поэтому, конечно же, люди тоскуют», — добавила собеседница RTVI.

При этом заметно подорожали авиабилеты: из-за роста стоимости топлива на 30% авиакомпании подняли цены в среднем на 7—10%, а на майские в Турцию — на 15—20%, добавляет Котляр.

«Они всегда в пик сезона дорожают, но в целом все равно есть тенденция к тому, что все авиакомпании из-за удорожания авиационного топлива повысят цены на 30%. Соответственно, общий скачок по авиарынку, по стоимости билетов произошел минимум на 7—10%. И единственными доступными регионами, по сути, остаются наши города, наши регионы, наши края», — резюмировала она.

Ранее 31 марта коммерческий директор сервиса Tripster Иван Котов рассказал РИА Новости, что в топ-5 российских городов, которые стали самыми популярными для путешествий в апреле, помимо Калининграда и Петербурга, вошли Москва, Мурманск и Кисловодск. Кроме того, в список самых востребованных маршрутов в Калининградской области вошли поездки на Куршскую косу и к курортам Светлогорск и Янтарный.

Среди зарубежных городов лидируют Минск, Стамбул, Тбилиси и Ереван, а также несколько китайских: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду. Помимо этого, туристы выбирают туры в Чжанцзяцзе — к знаменитым «горам Аватара».