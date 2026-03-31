Осужденный на 14 лет по обвинениям в сожжении Корана и госизмене Никита Журавель находится в одной из колоний Ульяновской области. Его местонахождение после трех месяцев неизвестности раскрыла член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.

Она рассказала, что 23-летний Журавель написал матери «трогательное» письмо, датированное 26 марта. В нем он известил, что жив и здоров и около месяца назад отправил домой бумажное письмо. Однако семья его пока не получила, добавила Меркачева, пояснив, что доставка писем из российских колоний — проблемное дело.

По словам правозащитницы, она сама лишь на днях получила бумажное письмо от одного из заключенных, которое шло почтой ровно три месяца — с 25 декабря. В нем автор поздравлял ее с Новым годом.

Что касается электронных писем, то возможность их отправить есть не во всех колониях, указала она.

Мать Журавеля рассказала, что очень рада тому, что семья наконец получила получила «хоть какую-то весточку от сына».

Меркачева накануне, 30 марта, сообщила РБК, что матери наконец стало известно, в каком регионе содержится в заключении Никита. До этого, 25 марта, правозащитница опубликовала письмо адвоката Журавеля, где говорилось, что его родные с конца декабря не знают о его местонахождении и не имеют «доказательств, что он жив».

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в ответ заявила, что Журавель «продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы» и 21 января получил письмо от матери. В ведомстве добавили, что мать оповестили о его местонахождении в течение четырех суток после прибытия в колонию.

Когда в 2023 году из колонии во Владимирской области вывезли оппозиционера Алексея Навального и его не могли найти соратники и юристы, Меркачева в разговоре с RTVI отметила, что ФСИН не имеет права разглашать данные об этапировании заключенных. Адвокат Михаил Бирюков сказал RTVI, что этап в колонию может длиться месяц, — с остановками, пересадками и помещением в СИЗО по пути. В этих условиях «найти человека крайне сложно», заключил он.

За что и как судили Журавеля

Никита Журавель был задержан в мае 2023 года по обвинению в сожжении Корана возле мечети в Волгограде. Глава СКР Александр Бастрыкин передал материалы следствия в Чечню, сославшись на «многочисленные обращения» жителей республики «с просьбой признать их потерпевшими».

В чеченском СИЗО Журавеля избил сын Кадырова Адам, которому на тот момент было 15 лет и который явился в изолятор вместе с отцом. Чеченский лидер впоследствии не только опубликовал видео с избиением, но и написал, что «без преувеличения гордится» поступком сына.

В октябре 2023 года Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чечни. С того момента и до настоящего времени Кадыров-младший, которому сейчас 18 лет, получил более 20 орденов, медалей и других региональных, ведомственных и общественных наград. Он занимает несколько постов в структуре власти республики и курирует Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Он также носит звание младшего лейтенанта МВД.

Никита Журавель в феврале 2024 года был приговорен грозненским судом к 3,5 года колонии по обвинению в хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Потерпевшими по делу проходили 13 имамов, которые назвали сожжение Корана «вопиющим оскорблением».

В октябре того же года осужденному Журавелю предъявили новое обвинение — на этот раз в госизмене. По версии прокуратуры, в 2023 году он передал представителю украинских спецслужб видеокадры с российской военной техникой и данные о передвижении автомобиля одной из воинских частей.

По новому делу Журавеля судили уже в Волгограде и приговорили к 13,5 года заключения. Путем частичного сложения наказаний он получил 14 лет лишения свободы и в декабре 2025 года был этапирован в колонию строгого режима.