18-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни, был награжден медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики». Об этом в телеграм-канале написал региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Награда присуждена за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины.

«Медаль символизирует глубокую привязанность и почтение к исторической фигуре Ахмата-Хаджи Кадырова, человека, посвятившего свою жизнь служению интересам чеченского народа», — сказано в сообщении Дудаева.

По словам министра, под руководством Адама Кадыров в республике создаются условия для уверенного развития и благополучия.

Также Кадырова-младшего поздравил с награждением депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

«Дорогой племянник является всесторонне образованным, грамотным и ответственным специалистом. Он на высоком уровне реализует все поставленные перед ним Глубокоуважаемым Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем задачи, внося достойный вклад в развитие республики», — написал Делимханов.

Адам Кадыров имеет более 20 наград, среди которых ордена «Даймехкан Сий» («Честь Отечества») и «Дуслык» («Дружба»), знаки отличия «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Также Кадыров удостоен ордена «Трудовая доблесть России», медалью «За боевое отличие», от Росгвардии за «значительный вклад» в СВО. В числе последних ему была вручена памятная медаль за участие в развитии Росгвардии и ОМОН «Ахмат-Крепость», а также медаль «Защитник Чеченской Республики».

В октябре Кадыров-младший открыл в Чечне современный спортивный комплекс Dustum, носящий его имя.