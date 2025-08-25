Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что его сын, секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров получил медаль «Защитник Чеченской республики». Награду ему вручил министр внутренних дел по региону Аслан Ирасханов.

Торжественная церемония награждения прошла в заключительный день XII открытого чемпионата по тактической стрельбе среди сотрудников силовых подразделений, уточнил Кадыров-старший. Подробности о заслугах Кадырова-младшего, за которые ему присуждена медаль, не приводятся. Перед ее получением он наградил отличившиеся команды, поздравил участников турнира и отметил их высокий уровень подготовки.

Соревнования прошли в память о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове. Наряду с местными командами, в турнире приняли участие коллективы из Смоленска, Херсонской области, а также представители таких государств, как Беларусь, Кувейт и Бахрейн.

Адаму Кадырову 17 лет. Он является секретарем чеченского Совета безопасности, а также занимает посты помощника главы республики, начальника отдела обеспечения безопасности главы региона и куратора Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

Помимо этого, Адам Кадыров является обладателем как минимум 20-ти наград. Среди них — высшая награда парламента Чечни орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), ордены «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», а также второй по статусу орден Татарстана «Дуслык» («Дружба»).

Кроме того, он был удостоен общероссийской награды — ордена «Трудовая доблесть России», а также медали Росгвардии «За боевое отличие», которой он был награжден за «значительный вклад» в проведение специальной военной операции на Украине.

В конце мая он получил памятную медаль за вклад в развитие Росгвардии — подразделения ОМОН «Ахмат-Крепость». По информации ЧГТРК «Грозный», основанием для вручения награды послужили его активное участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции, содействие в выполнении боевых задач, а также помощь в развитии структур ведомства.

В конце июня сестра Адама Кадырова Айшат сообщила, что ее брат женится. С этим событием, по утверждению главы республики, его сына и его супругу поздравил лично президент России Владимир Путин.