Сын главы Чечни, 17-летний секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров открыл в республике современный спортивный комплекс Dustum, носящий его имя. Кадры торжественной церемонии в своем телеграм-канале опубликовал глава администрации Надтеречного района Хамзат Хасанов.

Dustum (позывной Адама Кадырова, в переводе «Друзья»), как отметил Хасанов, «оснащен по последнему слову техники». В нем будут проводиться занятия различными видами единоборств. Кроме того, предусмотрены секции функционального и силового тренинга.

Основателем и идейным вдохновителем Dustum стал чемпион UFC Хамзат Чимаев.

«Открытие этого спорткомплекса дает подрастающему поколению правильные ориентиры, альтернативу улице и возможность реализовать свой потенциал», — подчеркнул Хасанов.

По его словам, Dustum станет «точкой притяжения» не только для стремящейся к дисциплине и здоровью молодежи, но и для известных спортсменов, желающих стать примером для других.

За реализацию проекта Хасанов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова, его мать Аймани Кадырову и президента республики Ахмата Кадырова.

Адаму Кадырову 17 лет. Помимо должности секретаря Совбеза Чечни, он исполняет обязанности помощника главы региона, руководит отделом, отвечающим за безопасность руководителя республики и курирует деятельность Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

В его арсенале — не менее 20 наград. Среди них — ордена «Даймехкан Сий» («Честь Отечества») и «Дуслык» («Дружба»), знаки отличия «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» и «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Также Адам Кадыров удостоен ордена «Трудовая доблесть России». Кроме того, у него есть медаль «За боевое отличие», которую он получил от Росгвардии за «значительный вклад» в СВО. В числе последних наград — памятная медаль за участие в развитии Росгвардии и ОМОН «Ахмат-Крепость» (была вручена в мае), а также медаль «Защитник Чеченской Республики» (в августе).