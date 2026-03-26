Сын главы Чечни Адам Кадыров, занимающий пост руководителя Совета безопасности республики, имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов.

«Это погоны младшего лейтенанта. У него это звание», — сказал он.

До этого ТАСС сообщил, что 18-летний Адам Кадыров выступил на совещании с командирами силовых подразделений в погонах, которые соответствуют званию майора.

На погонах младшего лейтенанта, как и на погонах майора, изображается одна звезда. Однако у младшего лейтенанта звезда меньше (13 мм) и размещена на одной полоске, в то время как погон майора подразумевает более крупную звезду (20 мм) между двумя полосками.

На видео с совещания полос на погонах Кадырова-младшего не видно, можно рассмотреть только одну звезду. Этот ролик был опубликован 25 марта. На нем запечатлено первое выступление Адама Кадырова после слухов о ДТП с его участием.

СМИ и телеграм-каналы утверждают, что кортеж сына главы Чечни попал в аварию 16 января в центре Грозного. Согласно неподтвержденным сообщениям, автомобиль, в котором якобы находился Адам Кадыров, на большой скорости столкнулся с ограждением, после чего машины в кортеже начали врезаться друг в друга. Кадырова-младшего сначала якобы госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, а затем самолетом МЧС транспортировали в Москву, говорилось в публикациях.

Рамзан Кадыров назвал сообщения о ДТП с участием его сына «вбросом».