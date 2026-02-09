Глава Чечни Рамзан Кадыров назвав ее вбросом информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием его сына Адама, которое, якобы произошло в Грозном в середине января. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с прокурором республики Арсаном Адаевым.

«С помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека. По стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А откуда-то взявшийся вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях», — сказал он.

Кадыров также добавил, что борьба с фейками особенно важна для региона, так как новости о Чечне, по его мнению, часто вызывают неоправданно большой ажиотаж в СМИ.

Первые сообщения о возможном ДТП с участием Кадырова-младшего появились 16 января в издании «Фортанга». Его анонимные источники утверждали, что вечером того дня в Грозном кортеж 18-летнего Адама Кадырова на высокой скорости столкнулся с помехой на дороге, что привело к столкновению машин внутри колонны. Фото или видео с места происшествия опубликовано не было.

По данным тех же собеседников издания, после инцидента Адама Кадырова доставили в Республиканскую клиническую больницу Чечни, перекрыв для этого дороги. Позже они сообщили, что он находится в реанимации без сознания и его готовят к отправке в Москву. Издание также отметило, что вечером 16 января из Грозного во Внуково вылетел санитарный самолет.

После этих публикаций Рамзан Кадыров выложил видео, где его сыну вручают медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Проверка метаданных видео показала, что оно было снято за день до предполагаемой аварии.

Некоторые телеграм-каналы также писали, что в той же аварии якобы пострадал чемпион UFC Хамзат Чимаев. Представители спортсмена, включая президента клуба «Ахмат» Мурада Бичуева, опровергли это, заявив, что Чимаев находится в Дубае и с ним все в порядке. 18 января в соцсетях бойца появилось совместное черно-белое фото с Адамом Кадыровым.

Адаму Кадырову 18 лет. С весны 2025 года он занимает пост секретаря Совета безопасности Чечни. Ранее, в 2023 году, когда юноше было 15 лет, он был назначен на должность начальника отдела, обеспечивающего безопасность главы республики.

В октябре 2023 года Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Это произошло после инцидента в грозненском следственном изоляторе, где Адам Кадыров принял участие в избиении содержавшегося под стражей Никиты Журавля, обвиняемого в сожжении Корана. По этому факту следственные органы не нашли оснований для возбуждения уголовного производства, указав на «отсутствие события преступления».