Боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал в соцсетях совместное фото с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и подписал его фразой «Пока мы верим, с нами ничего плохого не случится». Ранее некоторые СМИ утверждали, что молодые люди попали в ДТП, после которого Кадыров-младший оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Снимок черно-белый, он был опубликован на страницах Чимаева в социальных сетях сегодня, 18 января. Адам Кадыров отмечен на нем как «кьонах» — «достойный человек», «благородный муж» в переводе с чеченского. «Фонтанка» обратила внимание на то, что фотография архивная.

О предполагаемом ДТП с участием сына главы Чечни Рамзана Кадырова первым сообщило издание «Фортанга» со ссылкой на собственные анонимные источники. По их словам, вечером 16 января кортеж 18-летнего Адама, двигаясь по Грозному с высокой скоростью, столкнулся с «помехой на дороге», и ехавшие в нем автомобили врезались друг в друга. Ни фото, ни видео в публикациях на эту тему не было, в том числе в оппозиционных чеченских телеграм-каналах.

При этом они утверждали, что Кадырова-младшего якобы увезли с места происшествия в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) Чечни, перекрыв для транспортировки ведущие к ней дороги. Сервисы «Яндекса» и 2gis действительно показывали, что на этом маршруте образовались пробки.

Впоследствии те же источники утверждали, что Адам Кадыров находится в реанимации в бессознательном состоянии, а врачи готовят его к перевозке в Москву. Собеседник «Фортанги» говорил, что сына Рамзана Кадырова «срочно транспортировали» в столичную больницу вечером 16 января.

Издание проверило сервис Flightradar24 и обнаружило в его данных рейс санитарного борта МЧС России Ан-148-100ЕМ, который вылетел из Грозного в 19:37 и приземлился во Внуково во втором часу ночи. Вслед за ним отправился Airbus ACJ319, двумя часами ранее прибывший в Чечню из Дубая, и как минимум до утра 17 января оставался в Москве. «Фортанга» пришла к выводу, что это самолет чеченского лидера.

Рамзан Кадыров после появления публикаций об аварии выложил видеозапись церемонии вручения Адаму очередной награды — медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций», присвоенной ему «за содействие в обеспечении безопасности Запорожской АЭС». Дату съемки он не указал, но журналисты по метаданным определили, что она велась за сутки до предполагаемого ДТП.

Телеграм-каналы писали, что вместе с Адамом Кадыровым в ДТП попал чемпион UFC Хамзат Чимаев, который якобы получил смертельные травмы и скончался. Источник в окружении бойца заявил изданию «Чечня сегодня», что сообщения о его гибели не соответствуют действительности, и у Чимаева, который находится в ОАЭ, «все хорошо». Кадыров-младший в этом комментарии не упоминался.

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев подтвердил РИА Новости, что Чимаев сейчас в Дубае, и с ним все в порядке. «Просим не верить слухам и не распространять их», — заявил он агентству 17 января.

Сегодня, 18 января, в аккаунте самого Чимаева в соцсети появилось обращение к бывшему чемпиону в двух весовых категориях американцу Джону Джонсу. Тот ранее заявлял, что готов выйти на ринг против бразильского бойца Алекса Перейры. «Брат, оставь его мне», — обратился Чимаев к Джонсу.