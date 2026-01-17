Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров предположительно попал в ДТП в центре Грозного и был доставлен медицинским самолетом в московскую больницу. Об этом сообщило издание «Фортанга» со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Кортеж 18-летнего Адама Кадырова якобы попал в аварию вечером 16 января в Грозном. Он двигался на большой скорости и столкнулся с помехой на дороге, после чего автомобили в колонне якобы начали врезаться друг в друга, пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на оппозиционные чеченские телеграм-каналы. При это никаких фото и видео предполагаемой аварии СМИ паблики не выкладывали.

Утверждается, что сначала Кадырова-младшего якобы доставили в Республиканскую клиническую больницу, дороги к которой были перекрыты. Сервисы «Яндекса» и 2gis фиксировали пробки в районе предполагаемой аварии и больницы.

Некоторые СМИ утверждали, что Кадыров-младший якобы находится в реанимации без сознания. Позже они заявили, что сын главы Чечни готовят к транспортировке в Москву, а его состояние не вызывает опасений.

Источник «Фортанги» сообщил вечером 16 января, что Кадырова-младшего якобы «срочно транспортировали» в московскую больницу. Издание сослалось на данные сервиса Flightradar24, согласно которым в 19:37 из Грозного вылетел санитарный самолет МЧС России Ан-148-100ЕМ и приземлился в московском аэропорту Внуково около 01:10.

Подобные самолеты называют «летающими госпиталями», они оснащены медицинским оборудованием и рассчитаны на перевозку до шести лежачих больных.

Согласно Flightradar24, вслед за санитарным бортом из Грозного в сторону Москвы вылетел самолет Airbus ACJ319, который примерно за два часа до этого прибыл из Дубая. «Фортанга» утверждает, что это самолет главы Чечни Рамзана Кадырова. По состоянию на утро 17 января самолет оставался в Москве.

Паблики также писали, что в ДТП якобы серьезно пострадал и мог погибнуть чемпион UFC Хамзат Чимаев. Издание «Чечня сегодня» назвало эту информацию не соответствующей действительности, сославшись на источник в окружении спортсмена. По его словам, Чимаев находится в Дубае и у него «все хорошо». Адам Кадыров в сообщении не упоминается.

В телеграм-канале чеченского лидера днем в субботу появился пост о боевой операции спецназа «Ахмат» в Сумской области. Слухи о ДТП он не комментировал.