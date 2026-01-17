Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о госпитализации своего сына Адама после крупного ДТП сообщил в своем телеграм-канале, что Кадыров-младший по его поручению провел совещание с командирами силовых ведомств республики.

Чеченский лидер прикрепил к посту видео сына, выступающего в зале перед людьми в военной форме. Ролик сопровождается музыкой, слова Адама Кадырова на записи не слышны.

В конце сюжета голос за кадром объявляет, что Кадыров-младший награждается золотой медалью «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за «весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской атомной электростанции».

По словам главы Чечни, на совещании обсуждалась подготовка к выборам в республике и обеспечение их безопасности, профилактика борьбы с экстремизмом и работа чеченских подразделений в зоне СВО.

«В ходе совещания Адам Кадыров обратил внимание на необходимость усиления взаимодействия между правоохранительными органами и ведомствами. Обеспечение безопасности в ходе выборов в ЧР является одной из приоритетных задач», — отмечается в посте чеченского лидера.

Кадыров-младший удостоился золотой медали приказом Росэнергоатома, говорится в сообщении. Награду ему вручил командир ОМОНа «Ахмат-Грозный» чеченского управления Росгвардии Анзор Бисаев.

Рамзан Кадыров не уточнил, когда именно прошло совещание с участием его сына. Телеграм-канал «Осторожно, новости» обнаружил в выходных данных ролика, что он был создан 15 января в 17:04 — за сутки до предполагаемого ДТП с Кадыровым-младшим.

СМИ и телеграм-каналы утверждают, что кортеж сына главы Чечни попал в аварию вечером 16 января в центре Грозного. Согласно неподтвержденным сообщениям, автомобиль, в котором якобы находился Адам Кадыров, на большой скорости столкнулся с ограждением, после чего машины в кортеже начали врезаться друг в друга. Кадырова сначала якобы госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, а затем самолетом МЧС транспортировали в Москву. Власти Чечни и местные СМИ не комментировали эту информацию.