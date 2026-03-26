Родственники и адвокат Никиты Журавеля, приговоренного к 14 годам колонии по обвинениям в госизмене и сожжении Корана, уже три месяца ничего не знают о его местонахождении и судьбе. Об этом говорится в письме адвоката Журавеля Андрея Сабинина члену Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Еве Меркачевой.

Журавель был этапирован в колонию в конце декабря 2025 года из Москвы. Близкие молодого человека получили от него последнее письмо 24 декабря из Ульяновска, сообщил адвокат.

«С этого времени и до сегодняшнего дня ни близким, ни адвокату местонахождение и судьба Журавеля Н. С. неизвестны. Родные и я переживаем за жизнь и здоровье Никиты, тем более, что нет никаких доказательств, что он жив», — говорится в письме Сабинина.

Он обратился к Меркачевой за помощью и поддержкой в поисках Журавеля.

Правозащитница напомнила, что статья 17 Уголовно-исполнительного кодекса России предусматривает, что администрация колонии обязана не позднее 10 дней сообщить о прибытии осужденного к месту отбывания наказания.

Помимо этого, отметила Меркачева, администрация СИЗО также обязана поставить в известность одного из родственников заключенного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

«То есть в процессе информирования задействованы два учреждения — СИЗО, откуда фигурант выбыл, и колония, куда он прибыл. Но делается это лишь в том случае, если осужденный дал свое согласие на уведомление и указал имя того, кого просит уведомить», — добавила Меркачева.

Она выразила надежду, что Журавель жив, однако назвала отсутствие вестей от этапированных осужденных «больной темой». Правозащитница предложила организовать оповещение родственников через приложение «Госуслуги» с помощью СМС, а также позволить осужденным составлять заявление об оповещении родственников прямо в суде, после оглашения приговора.

Дело Журавеля

Никита Журавель был задержан в мае 2023 года после публикации видеоролика с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. На момент задержания ему было 19 лет. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст.148 УК).

По данным следствия, Журавель сжег Коран по указанию украинских спецслужб, за что получил 10 тыс. рублей, и передал видео Службе безопасности Украины (СБУ).

Дело Журавеля должно было рассматриваться в Волгограде, но глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал его в Чечню, объяснив это «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

В августе 2023 года Журавель пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, что его избил в СИЗО Грозного 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. В МВД Чечни отказались открывать дело в связи с произошедшим, так как Адам Кадыров на тот момент не достиг возраста, когда наступает уголовная ответственность.

В сентябре того же года Кадыров-старший опубликовал видео избиения Журавеля Адамом и выразил гордость поступком своего сына. В октябре 2023 года Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чечни.

С тех пор сын главы республики, которому сейчас 18 лет, получил более 20 региональных, ведомственных и общественных наград. Он занимает посты секретаря чеченского Совета безопасности, помощника главы республики, начальника отдела обеспечения безопасности главы региона и куратора Российского университета спецназа имени Владимира Путина.

В феврале 2024 года Висаитовский районный суд Грозного признал Никиту Журавеля виновным по делу о хулиганстве и оскорблении религиозных чувств верующих. Журавель частично признал вину и назвал свой поступок «ужасным», однако заявил об отсутствии мотивов грубого нарушения общественного порядка. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

В октябре 2024 года Журавелю было предъявлено обвинение в государственной измене. В прокуратуре заявили, что в марте 2023 года он передал представителю СБУ видеозапись, на которой была запечатлена российская военная техника, а также информацию о передвижении автомобиля одной из воинских частей.

По этому делу Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 13,5 года лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний он получил 14 лет колонии строгого режима. В декабре 2025 года Верховный суд России оставил без удовлетворения жалобу Журавеля на приговор.