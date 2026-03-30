Мать Никиты Журавеля, приговоренного к 14 годам колонии по делам о госизмене и сожжении Корана, проинформировали о том, в каком регионе он будет отбывать наказание. Об этом сообщила РБК член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

«Мама [Журавеля] знает, в каком он регионе. Я надеюсь, что в самое ближайшее время она получит от него письмо и связь между ними наладится», — сказала правозащитница.

25 марта Меркачева опубликовала письмо адвоката Журавеля, в котором говорилось, что родственники молодого человека с конца декабря не знают о его местонахождении и не имеют «доказательств, что он жив».

ФСИН России в ответ на это заявила, что Журавель «продолжает отбывать наказание в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы» и 21 января получил письмо от матери. В ведомстве добавили, что мать Журавеля оповестили о месте, где он отбывает наказание, в течение четырех суток после прибытия осужденного в колонию.

Меркачева после разговора с матерью Журавеля заявила, что та не получала никакого уведомления и по-прежнему не знает, где ее сын.

Дело Никиты Журавеля

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по обвинению в сожжении Корана около Соборной мечети в Волгограде. Молодой человек признал вину, заявив на допросе, что действовал по указанию украинских спецслужб.

По решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дело Журавеля рассматривалось не по месту совершения преступления, а в Грозном. Находясь в грозненском СИЗО, Журавель был избит Адамом Кадыровым — на тот момент 15-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова.

Чеченский лидер заявил, что Адам «правильно сделал», избив Журавеля, и подчеркнул, что «без преувеличения гордится» поступком сына. Позже Кадыров-старший заявил, что «было бы хорошо», если бы его сын убил Журавеля в СИЗО.

В феврале 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии по обвинению в хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Потерпевшими по делу проходили 13 имамов грозненских мечетей.

Осенью того же года Журавелю предъявили обвинение в госизмене. По версии обвинения, он передал Службе безопасности Украины (СБУ) видеозапись с российской военной техникой и данные о передвижении автомобиля одной из воинских частей.

Волгоградский областной суд приговорил Журавеля по этому делу к 13,5 года лишения свободы. Путем частичного сложения наказаний он получил 14 лет лишения свободы и в декабре 2025 года был этапирован в колонию строгого режима.