Москва рассчитывает, что Тегеран не станет выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) «под воздействием эмоций». Об этом заявил RTVI постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В общественно-политических и парламентских кругах Ирана набирает популярность идея выхода из ДНЯО», — признал постпред.

По словам дипломата, «“заслуга” в этом принадлежит США и Израилю».

«Своей масштабной и неспровоцированной агрессией против Ирана эти две страны нанесли сильнейший удар по режиму ядерного нераспространения», — отметил Михаил Ульянов в разговоре с RTVI.

Постпред России при международных организациях (в том числе при МАГАТЭ) напомнил, что ДНЯО «основан на балансе интересов». Присоединившиеся к этому Договору неядерные страны «взяли на себя обязательство не приобретать такое оружие». При этом они получили «безоговорочное право на мирное использование ядерной энергии».

«США пытаются военными средствами лишить Иран этого права, настаивая на полном демонтаже его ядерной программы. Неудивительно, что на этом фоне в Иране все громче звучат голоса в пользу выхода из Договора. Если США и Израиль такая перспектива не устраивает, то им следует немедленно прекратить военные действия и перейти наконец к серьезным переговорам, признав законное право Тегерана на мирное использование ядерной энергии под контролем МАГАТЭ», — заявил российский дипломат.

По словам Михаила Ульянова, Россия выступает «за всемерное укрепление режима ядерного нераспространения», основанного на ДНЯО.

«Рассчитываем, что руководство Ирана не станет принимать важнейшее решение под воздействием эмоций. Если потребуется, будем самым настоятельным образом рекомендовать нашим иранским партнерам воздержаться от радикальных шагов применительно к ДНЯО», — заключил постпред России в Вене.

Ранее член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что не исключает выхода страны из Договора. По его словам, такую возможность сейчас рассматривают иранские депутаты.

«Сохранение членства означает, что Иран, полностью соблюдая свои обязательства и ограничивая свою ядерную деятельность мирными целями, будет подвергаться самым строгим инспекциям, но взамен не только не получит поддержки, но и его ядерные объекты будут подвергаться нападениям, даже без осуждения со стороны генерального директора МАГАТЭ. В сложившихся обстоятельствах членство Ирана в ДНЯО больше не актуально», — сказал он.

Как отметил в разговоре с RTVI научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов, выход Исламской республики из Договора не будет означать автоматическое создание ядерного оружия.