В Далласе умер американский писатель и юрист Пол Александер, который более 70 лет провел в аппарате «железные легкие» после перенесенного в детстве полиомиелита. О смерти 78-летнего мужчины сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление со страницы краудфандинговой платформы GoFundMe, где регулярно проводился сбор средств на его содержание.

Полиомиелит острое высококонтагиозное инфекционное заболевание, возбудитель которого, полиовирус, поражает центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг. Второе название этого заболевания детский спинномозговой паралич. Ученым известно три «диких» подтипа вируса полиомиелита все они вызывают одно и то же заболевание, разница заключается в особенностях генома вируса и местах его распространения.

Полиомиелитом Пол Александер заразился в 1952 году в возрасте шести лет. Из-за болезни он оказался почти полностью парализован и лишился возможности дышать самостоятельно. Врачи провели мальчику трахеостомию (хирургическая операция по формированию искусственного отверстия на шее. — Прим. RTVI) и поместили его в специальный дыхательный аппарат, получивший название «железные легкие». Он представляет собой герметичный цилиндр размером в человеческий рост, в котором попеременно то понижается, то повышается давление. Это позволяет закачивать и выкачивать воздух из легких человека, помогая ему дышать. Вне аппарата у ребенка оставалась только голова.

«Я не мог говорить. Я не мог кричать. Я не мог плакать. Я ничего не мог делать», — рассказывал Александер в одном из подкастов в 2022 году.

В больнице мальчик провел 18 месяцев. После выписки он прошел курс реабилитации с физиотерапевтом, который помог ребенку освоить технику глоссофарингеального дыхания, используемую фридайверами: он набирал воздух в рот и с помощью движений языком проталкивал его в легкие.

Спустя год тренировок Александер научился находиться вне цилиндра в течение трех минут, а через три года, развив навык глоссофарингеального дыхания, он смог обходиться без «железных легких» несколько часов подряд. Кроме того, со временем американец восстановил способность говорить.

В возрасте 21 года Пол Александер окончил школу, а в 1978 году получил степень бакалавра в Техасском университете. В 1984 году он получил степень юриста и проработал по этой специальности десятки лет. Несколько лет он часто проводил большую часть дня вне аппарата «железные легкие», но так полностью и не смог отказаться от капсулы.

«Когда я перевелся в Техасский университет, они пришли в ужас, подумав, что у меня остановится „железное легкое“, но я это сделал, и я притащил его в общежитие, и жил в общежитии со своим „железным легким“», — рассказывал мужчина в одном из своих интервью.

Несмотря на болезнь, у Александера получилось построить успешную карьеру. На протяжении нескольких десятилетий он защищал права своих клиентов: в суд всегда являлся в костюме-тройке, а для легкости передвижения заказал модифицированную инвалидную коляску, удерживающую его тело в вертикальном положении, чтобы смотреть в глаза судье и обвинителям.

В 2020 году Александер написал автобиографическую книгу под названием «Три минуты ради собаки: моя жизнь в “железном легком”» (Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung), на создание которой у него ушло восемь лет.

В последние годы Александеру из-за ухудшения здоровья требовалось проводить в камере все больше времени. Для медицинского сообщества он стал «мостом в другую эпоху», поскольку был одним из последних пациентов с «железным легким», отмечает газета The Washington Post (WP). По данным издания, незадолго до смерти мужчину госпитализировали из-за заражения коронавирусной инфекцией, однако позже его выписали из медицинского учреждения.

в 2023 году Александер рассказал изданию Bild, что предпочитает «старый гениальный дыхательный аппарат» всем современным технологиям. Цилиндр, в котором мужчина был вынужден прожить почти всю свою сознательную жизнь, он ласково называл своим «старым паровозом».

Как пишет Bild, несмотря на болезнь, Александер летал на самолете, видел море и играл в казино, отмечал ранее таблоид. В 2020 году Александера включили в Книгу рекордов Гиннесса как человека, дольше всех прожившего на аппарате «железные легкие».