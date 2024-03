В Далласе умер американский писатель и юрист Пол Александер, который более 70 лет провел в аппарате «железные легкие» после перенесенного в детстве полиомиелита. О смерти 78-летнего мужчины сообщила газета The Independent со ссылкой на заявление со страницы краудфандинговой платформы GoFundMe, где регулярно проводился сбор средств на его содержание.

Полиомиелит — острое высококонтагиозное инфекционное заболевание, возбудитель которого, полиовирус, поражает центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг. Второе название этого заболевания — детский спинномозговой паралич. Ученым известно три «диких» подтипа вируса полиомиелита — все они вызывают одно и то же заболевание, разница заключается в особенностях генома вируса и местах его распространения.

Полиомиелитом Пол Александер заразился в 1952 году в возрасте шести лет. Из-за болезни он оказался почти полностью парализован и лишился возможности дышать самостоятельно. Врачи провели мальчику трахеостомию (хирургическая операция по формированию искусственного отверстия на шее. — Прим. RTVI) и поместили его в специальный дыхательный аппарат, получивший название «железные легкие». Он представляет собой герметичный цилиндр размером в человеческий рост, в котором попеременно то понижается, то повышается давление. Это позволяет закачивать и выкачивать воздух из легких человека, помогая ему дышать. Вне аппарата у ребенка оставалась только голова.

«Я не мог говорить. Я не мог кричать. Я не мог плакать. Я ничего не мог делать», — рассказывал Александер в одном из подкастов в 2022 году.

В больнице мальчик провел 18 месяцев. После выписки он прошел курс реабилитации с физиотерапевтом, который помог ребенку освоить технику глоссофарингеального дыхания, используемую фридайверами: он набирал воздух в рот и с помощью движений языком проталкивал его в легкие.

Спустя год тренировок Александер научился находиться вне цилиндра в течение трех минут, а через три года, развив навык глоссофарингеального дыхания, он смог обходиться без «железных легких» несколько часов подряд. Кроме того, со временем американец восстановил способность говорить.

В возрасте 21 года Пол Александер окончил школу, а в 1978 году получил степень бакалавра в Техасском университете. В 1984 году он получил степень юриста и проработал по этой специальности десятки лет. Несколько лет он часто проводил большую часть дня вне аппарата «железные легкие», но так полностью и не смог отказаться от капсулы.

«Когда я перевелся в Техасский университет, они пришли в ужас, подумав, что у меня остановится „железное легкое“, но я это сделал, и я притащил его в общежитие, и жил в общежитии со своим „железным легким“», — рассказывал мужчина в одном из своих интервью.

Несмотря на болезнь, у Александера получилось построить успешную карьеру. На протяжении нескольких десятилетий он защищал права своих клиентов: в суд всегда являлся в костюме-тройке, а для легкости передвижения заказал модифицированную инвалидную коляску, удерживающую его тело в вертикальном положении, чтобы смотреть в глаза судье и обвинителям.

В 2020 году Александер написал автобиографическую книгу под названием «Три минуты ради собаки: моя жизнь в “железном легком”» (Three Minutes for a Dog: My Life in an Iron Lung), на создание которой у него ушло восемь лет.

В последние годы Александеру из-за ухудшения здоровья требовалось проводить в камере все больше времени. Для медицинского сообщества он стал «мостом в другую эпоху», поскольку был одним из последних пациентов с «железным легким», отмечает газета The Washington Post (WP). По данным издания, незадолго до смерти мужчину госпитализировали из-за заражения коронавирусной инфекцией, однако позже его выписали из медицинского учреждения.

в 2023 году Александер рассказал изданию Bild, что предпочитает «старый гениальный дыхательный аппарат» всем современным технологиям. Цилиндр, в котором мужчина был вынужден прожить почти всю свою сознательную жизнь, он ласково называл своим «старым паровозом».

Как пишет Bild, несмотря на болезнь, Александер летал на самолете, видел море и играл в казино, отмечал ранее таблоид. В 2020 году Александера включили в Книгу рекордов Гиннесса как человека, дольше всех прожившего на аппарате «железные легкие».