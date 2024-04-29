Профиль заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по делу о взятке, перестал отображаться в разделе «Руководство» на официальном сайте Минобороны. На это 29 апреля обратила внимание «Верстка»*.

Как отмечает издание, ранее на этой странице была размещена карточка с биографией Иванова. В профиле, в частности, указывалось, что генерал награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другими медалями.

В обновленной версии сайта карточка с информацией об Иванове не отображается в разделе о руководстве.

Аналогичным образом в сентябре 2023 года на сайте Минобороны перестала отображаться информация о генерале Сергее Суровикине, который занимал должность Военно-космическими силами России.

Дело Иванова

Тимура Иванова задержали 23 апреля. На следующий день генерала арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание ― 15 лет лишения свободы). Его поместили в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, Иванов получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Замминистра не признает свою вину.

В рамках коррупционного дела под стражу также заключены фигуранты, которых следствие считает соучастниками: предпринимателя Сергея Бородина и учредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Первому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, второму ― в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК). 28 апреля суд арестовал бывшего подчиненного арестованного замминистра Антона Филатова, он обвиняется в растрате средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

После ареста Иванова ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении генерала от должности своего заместителя. Кроме того, по данным агентства, суд арестовал банковские счета, недвижимость и активы замминистра, а также его родственников.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что в основу уголовного дела Иванова легли материалы, собранные в контрольном управлении президента России. По данным газеты, общая сумма взятки, полученной замминистра с 2018 по 2023 год, составила 1,185 млрд рублей, при этом его коррупционный доход мог быть выше «в 10 раз».

*издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов