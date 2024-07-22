Верховный суд России оставил без изменений последний приговор оппозиционеру Алексею Навальному, согласно которому его осудили на 19 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе. Об этом 22 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменений», — говорится в сообщении.

Заседание, на котором рассматривалась кассационная жалоба на приговор Навальному, состоялось 2 июля.

На том же заседании была отклонена жалоба на приговор второму фигуранту дела, бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный Live» Даниэлю Холодному. Он был приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Дело об экстремистском сообществе против Навального возбудили в декабре 2021 года. Обвинение просило назначить политику 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В августе 2023 года Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима на выездном заседании Мосгорсуда в исправительной колонии №6 строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области, где оппозиционер отбывал наказание по делу «Ив Роше». Оглашение приговора прошло в закрытом режиме.

Суд признал Навального виновным по трем из семи эпизодов — о финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК), о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК) и о призывах к экстремизму через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). Также ему назначили штраф в 500 тыс. рублей, ограничение свободы на три года и десятилетний запрет публиковать сообщения в Сети. Оппозиционер не признал вину ни по одному из обвинений и назвал дело политическим.

В «экстремистском» деле против Навального речь шла, в частности, о «Фонде борьбы с коррупцией»* (ФБК*) — основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории России — запрещена. Следствие заявило, что ФБК* был создан «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности» страны.

При объявлении приговора стало известно, что из-за истечения сроков давности суд освободил Навального от ответственности по четырем статьям — о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК), о вовлечении несовершеннолетних в опасные действия (п. «а», «б», «в» ст. 151.2 УК), о создании посягающей на права граждан НКО (ч. 2 ст. 239 УК) и о призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК).

Даниэля Холодного, приговоренного по тому же делу к восьми годам колонии, суд признал виновным в экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 282.1 УК) и ее финансировании (ч. 2 ст. 282.3 УК). Также ему запретили на четыре года делать публикации в интернете.

В сентябре 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию и утвердил приговор Навальному и Холодному. В то же время суд внес изменения в приговор, исключив из мотивировочной части формулировку «особо опасный рецидивист» в отношении оппозиционера.

Для отбывания наказания по последнему приговору Навального этапировали в колонию №3 «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В феврале 2024 года УФСИН по ЯНАО сообщило, что оппозиционер умер после прогулки. В медицинском свидетельстве, выданном матери политика Людмиле Навальной, говорилось, что смерть наступила по естественным причинам.

Соратники и родственники Навального считают его смерть убийством и винят в случившемся российские власти. В Кремле подобные обвинения назвали голословными.

Навального похоронили в Москве 1 марта.

*признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена